Danna Paola revela que intentaron abusar de ella cuando grababa Élite

REDACCIÓN. Danna Paola es una de las artistas más sinceras con sus seguidores, según medios de farándula, pues cuando la cuestionan sobre sus supuestos romances, ella siempre sale a dar la cara para aclarar su verdad, pero esta vez sorprendió a todos al revelar una dolorosa experiencia que vivió en Madrid, España y se relaciona con que la drogaron.

Durante una entrevista que la cantante mexicana otorgó al presentador Yordi Rosado, contó que durante las grabaciones de la serie Élite, experimentó un oscuro episodio que la hizo terminar en el hospital.

La intérprete detalló que esto ocurrió cuando fue a comer con un amigo y que en el restaurante, los dos conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron entablar una conversación, pero sin que Danna Paola se diera cuenta la drogaron e intentaron abusar de ella en los minutos en que su amigo la dejó para ir al baño.

Danna: Es algo que tu mamá te dice que no hagas»

«De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación», relató Danna Paola.

La también actriz señaló que, afortunadamente, logró llegar a su casa con ayuda de su amigo, pero poco tiempo después la ingresaron al hospital, aunque dijo que no hubo mayor complicación al respecto.

Para finalizar expresó, “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás», afirmó la estrella del pop.

