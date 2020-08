Daniel Fortín: «Necesitamos amnistía tributaria, el SAR nos está castigando»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este lunes, Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), solicitó para los obligados, una -amnistía tributaria- haciendo mención de que el Servicio de Administración de Rentas (SAR), sigue “castigando” con multas y recargos a muchas empresas.

“Necesitamos una amnistía tributaria, porque muchas empresas no han podido pagar sus impuestos. Unas, porque no tenían el dinero y otras que no entendieron cuándo se pagaba”, señaló en vicepresidente.

Por otra parte, el directivo manifestó que el dinero con que el empresario va pagar la sanción, que mejor lo use en su negocio, ya que le puede ser más productivo en este tiempo de pandemia en que se encuentra tan afectada la economía.

Por lo que enfatizó, sugiriendo al SAR que si ellos quieren recibir el dinero del pago de impuestos, deberían dar una amnistía para que los obligados paguen primero el capital. Y, posteriormente organizarse para liquidar lo acordado con la institución.

CCIT pide al SAR no imponer multas ni recargos

Asimismo, el miembro de la CCIT enfatizó que el obligado tributario no debería de estar pagando recargos o multas, sino pagar el capital. Esto, porque los están castigando con más gasto en tiempos de pandemia, que a la larga afecta de gran manera la economía de todas las empresas.

Asimismo, el sector empresarial clamó a la institución gubernamental (SAR), su necesidad de que les concedan mecanismos que fomenten el pago de impuestos. Eso, a los empresarios que se han visto imposibilitados a hacer la cancelación en tiempo y forma, puesto que tienen multas y recargos por mora.

Empresas de todos los rubros tienen situaciones criticas en los últimos 5 meses, debido al COVID-19. Sin embargo, las compañías continúan su lucha para adaptar sus negocios a que sigan funcionando, apegándose a las estrictas medidas que ha dictado el gobierno; no solo por sostener el negocio, sino en pro, de preservar puestos de trabajo.

