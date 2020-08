Dani Turcios a nada de convertirse en el nuevo DT del Honduras Progreso

EL PROGRESO.- El mítico ex jugador del Olimpia, Dani Turcios estaría cerca de convertirse en el nuevo «mandamás» del Honduras Progreso para el próximo torneo Apertura 2020-2021 de la Liga Nacional.

Y es que hace unas semanas, Julio Rodríguez, quien todavía era el técnico del club rivereño, regresó a Uruguay debido a la inactividad causada por el coronavirus.

Tras dicha marcha, el presidente del Honduras Progreso, Elias Nazar informó que el regreso del Palomo al país sería muy difícil; casi descartándolo.

Dani Turcios se siente «capaz»

Turcios en declaraciones al periodista Rigoberto Rivera, dijo sentirse muy capaz y con mucha experiencia para asumir el reto.

«Es una posibilidad muy bonita para que te nombre para un equipo de Primera División. Suena muy tentativa la posibilidad, me siento con la capacidad, me siento con el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos seis años en Olimpia como asistente de Nahún Espinoza y al frente del Juticalpa FC«.

Nada confirmado

De igual manera, el ex-olimpista le comentó a CRONÓMETRO que de momento no existe nada firmado, pero con la fecha confirmada por FENAFUTH el entrenador espera que se retomen las conversaciones.

Esta sería la primera experiencia de Danilo como entrenador en Primera División y fue asistente técnico de Nahún Espinoza cuando este dirigió a los merengues en 2018. Además, Turcios estuvo al frente del Juticalpa en la Liga de Ascenso.

