ESPAÑA.-Dani Alves uno de los jugadores con más títulos, podría estar de regreso en Europa y finalizar su carrera en alguna institución de España.

No es el final de Dani Alves

Con 37 años el ex barcelonista Dani Alves ha pedido una reunión con los directivos de su equipo actual el Sao Paulo para negociar una salida amistosa.

Teniendo contrato hasta 2022 con el Sao Paulo, Alves esta decidido que quiere volver a jugar en Europa, hace un año que dejo el Paris Saint-Germain para fichar con su equipo actual, según para muchos decisión tomada para terminar su carrera en su país.

Jugador que cuenta con títulos 49 incluyendo a nivel de clubs y con la Selección de Brasil, es internacional desde 2006, con la que se ha proclamado campeón de la Copa América 2007, Copa América 2019 y de la Copa Confederaciones en 2009 y 2013.

Es el jugador con más Supercopas de Europa ganadas (4), junto a Paolo Maldini.

El Sao Paulo no atraviesa por su mejor momento y la afición no esta conforme con la actitud y comportamiento fuera de la cancha, y es por eso que el ex equipo azulgrana estaría negociando una salida amistosa con su equipo actual.

Sus inicios en el Fútbol

No podemos dejar atrás que para nadie es oculto que Dani Alves siempre ha querido jugar en la Premier, después de haber jugado en varias ligas debutó como profesional, en 2001, en el Esporte Clube Bahia ganando un campeonato Baiano y 2 Copas do Nordeste;​ Un año después se incorporó al Sevilla Fútbol Club, que pagó 500 000 euros por su cesión. En enero de 2004, el conjunto sevillano lo adquirió en propiedad por unos 850 000 euros.

El 2 de julio de 2008, Alves fue presentado oficialmente como nuevo jugador del F. C. Barcelona hasta el año 2012.

El 4 de junio de 2016, Alves confirmó que jugaría la próxima temporada en la Juventus de Turín, durante una entrevista en una televisora italiana; ​En su única temporada en el club italiano ganó dos títulos y llegó a la final de la Liga de Campeones.

El 11 de julio de 2017 pasó los exámenes médicos y se oficializó como nuevo jugador del París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia firmando por dos temporadas.

Ahora es lateral derecho del Sao Paulo, equipo con el que esta negociando una salida amistosa para volver a jugar en España.

NOTA REDACTADA POR: MARCELA MARTINEZ