TEGUCIGALPA, HONDURAS. Se espera que el próximo 23 de agosto se dé “Luz Verde” al pilotaje en los taxis colectivos aquí en la capital y en diferentes partes del país, sin embargo, dirigentes de ese rubro solicitan que ese proceso vaya acompañado de la reapertura de la economía, porque, si no, iniciarían a operar en pérdidas.

“Nosotros no podemos poner un porcentaje de unidades a trabajar que anden gastando combustible de gusto. La economía que tienen los compañeros ahorita es precaria, porque no tienen dinero. Estamos alegres porque se suponía que íbamos a comenzar hoy con un 20%, que son más o menos 1,500 unidades, pero continua la circulación por dígito hasta el 23 de agosto, entonces, si no se reabre la economía, seguimos amolados”, manifestó Pedro Gómez, dirigente de ese rubro económico de Honduras.

“Nosotros le pedimos al Gobierno que empiece a abrir la economía para que los hondureños comencemos a trabajar. Muchos de los compañeros los han corrido de sus casas, y no tienen ni para pagar los servicios básicos. Estamos preocupados, porque ellos ya no tienen ni para el diario vivir”, agregó.

Aun no tienen autorización para aumentar costo del pasaje

Sobre el aumento a la tarifa, el dirigente de los taxis dijo que en este momento no se puede elevar el precio del pasaje porque no hay autorización del Gobierno.

“Eso solo lo podemos hacer a través del Gobierno, que nos autorice, y mientras no nos autorice, no podemos aumentar pasaje”, aseveró.

Lo que Pedro Gómez sí confirmó es que al 23 de agosto tendrán entre dos mil y tres mil unidades preparadas para iniciar a laborar.

«Esperamos ponernos de acuerdo con el IHTT de cómo empezar a operar para que la autoridad no decomise los carros. Tampoco queremos que Tránsito (DNVT) comience a decomisar las unidades trabajando. Anda un pequeño porcentaje de compañeros trabajando, sí, pero es porque la necesidad los obliga», finalizó.

Se debe recordar que la semana pasada, el IHTT dio a conocer que un total de 45 taxis del Distrito Central están certificados para brindar su servicio en el pilotaje del sector. Sin embargo, el resto de las unidades se integrarán al pilotaje a partir del 23 de agosto.

