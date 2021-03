Daisy Andonie, la candidata que busca la inclusión de las mujeres y apoya al sector transporte

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La candidata Daisy Andonie es una hondureña que busca llegar al Congreso Nacional por la diputación en Cortés, por el movimiento Unidad y Esperanza, de Nasry «Tito» Asfura.

La hondureña ocupa la casilla 10, además sostiene su compromiso con las madres solteras, la educación y sobre todo el rubro de transporte. En una entrevista exclusiva para Diario TIEMPO Digital ella explicó más a fondo su proceso en la política.

Daisy María Andonie López, es una ciudadana de 35 años de edad, divorciada, y madre de dos niñas. Ella es graduada de mercadóloga, y actualmente estudia la carrera de Derecho. Asimismo, destacó que creció en una familia dedicada al rubro de transporte, donde algunos también son abogados.

Desde su niñez, la hondureña expresó que era muy apegada a su papá, y él llegó hasta ser dirigente de transporte a nivel nacional. Debido a eso, él tenía contacto con varias entidades políticas, pero en especial, siempre apoyó al Partido Nacional.

«Yo andaba con él siempre, y de ahí empieza la historia de por qué me gusta a mí la política», ratificó. Por otro lado, indicó que el proceso comenzó porque ella observaba a su progenitor ayudando a las personas.

De hecho, compartió una anécdota cuando fueron con su papá a comprar unas baleadas y la mujer que vendía tenía varios niños, entonces él le regaló una cuna, para que los tuviera mientras laboraba.

Asimismo, relató de otras ocasiones donde su padre ayudó a hondureñas. «Eso lo aprendí de él, ahí supe que me gustaba la idea de ser líder, y una persona involucrada en temas de país», indicó.

Esta no es la primera ocasión que Daisy aspira a una candidatura. En el 2017 se lanzó, pero no logró alcanzar un puesto en el Congreso Nacional. No obstante, estuvo trabajando como asesora del ministro de Gobernación y Justicia, lo cual, le ha dado apertura para hacer diferentes actos sociales.

Según mencionó, ha hecho entregas de kits estudiantiles, bolsas de víveres, y tuvo la oportunidad de accionar una iniciativa de reunir todos los beneficios de las secretarias y llevarlas a los municipios donde no hay mucho acceso, denominado «Feria para la Sociedad Civil».

La precandidata detalló que ha hecho la labor en diferentes sectores del departamento de Cortés. Por tanto, ha trabajado al lado del pueblo, y ahora busca alcanzar finalmente el Congreso Nacional, pues dijo que está segura que desde ahí se toman decisiones importantes para el país.

Daisy explicó que poder participar en política, es un sentimiento similar al que tienen los médicos, cuando disfruta atender a sus pacientes. Asimismo, reiteró sus propuestas donde organiza acciones especialmente para madres solteras, niños y jóvenes.

«Me identifico con los niños, porque soy madre, sé las necesidades para estudiar, de la medicina, del acceso a la tecnología, a los alimentos, todo ese tema», sostuvo.

De igual manera, la aspirante afirmó que tiene cuatro puntos principales como propuestas, los cuales detalló:

La inclusión social y económica a las mujeres solteras

Sobre esta propuesta, Andonie reveló que le apuesta a la autosostenibilidad, es decir, que una madre pueda emprender su propio negocio, que aprenda a hacer un oficio. «Hay carencia de escuelas técnicas y por eso hay pocas oportunidades», mencionó.

Por tanto, expresó que aportando más capital semilla y abriendo sitios como «Ciudad Mujer» en los diferentes municipios, se podrá educar a las madres, para que puedan pensar en algún negocio, lo que va de la mano, con préstamos, brindarles capital y surtir productos.

«Educar a las madres para que sean autosostenibles, que desde su hogar puedan desarrollar un negocio y puedan estar pendientes de sus hijos», acotó.

Niños, jóvenes con acceso a nuevas tecnologías

Respecto a la educación, la candidata Daisy externó que se basa en la tecnología. «Considero que en cada municipio de Cortés, debería haber un aula virtual, con un orden de acceso, para que los niños puedan tener acceso a la herramienta», agregó.

La hondureña consideró que estando directamente en el Congreso Nacional, se podría lograr, pues sería de gran ayuda para la educación de los niños, y que continúen su proceso estudiantil sin limitantes.