La exitosa banda Daft Punk anuncia su separación tras casi 30 años de historia musical

REDACCIÓN. El grupo francés de música electrónica Daft Punk ha publicado este lunes un vídeo titulado ‘Epilogue’ para anunciar su separación tras 28 años en la escena musical.

El publicista de la banda, Kathryn Frazier, confirmó la ruptura sin dar más detalles, de acuerdo con el sitio web Pitchfork.

En las imágenes del video, que dura siete minutos, vemos al dúo caminando en medio de un desierto, acto seguido Guy-Manuel de Homem-Christo destruye a Thomas Bangalter, para posteriormente caminar solo hacia el horizonte. Después, aparecen las manos de los integrantes, con la leyenda ‘1993-2021’.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo formaron Daft Punk en París, en 1993, ayudando a definir el estilo francés de la música house. Su álbum debut, Homework de 1997, fue un hito en la música dance, con sencillos que ya son clásicos: «Around the World» y «Da Funk».

Con el lanzamiento de Discovery, en 2001, el dúo comenzó a actuar con los trajes de robot que llegaron a definir su identidad visual.

«One More Time» y «Harder, Better, Faster, Stronger» también fueron grandes éxitos. Y expandieron su universo con el álbum de la banda sonora de Tron: Legacy.

«Get Lucky», el sencillo principal de su álbum de 2013 Random Access Memory, vendió millones de copias en todo el mundo y les sirvió para ganar dos premios Grammy.

De igual interés: El grupo RBD anuncia su regreso a los escenarios

En 2017 abrieron una tienda en Hollywood, donde venden recuerdos y obras de arte, y que acoge una exposición de los diversos disfraces que el dúo ha usado a lo largo de los años.

Ante la noticia, miles de usuarios en todo el mundo, lamentaron la separación de la popular banda musical.

Estas son algunas de las reacciones que los internautas expresaron en Twitter:

Daft Punk era una parte tan importante de mi vida durante los 6 años que estuve en el colegio, I actually don't have words para explicar lo destruido que me dejo esta noticia, que sad jaja

— fabio sad サガフ (@pumkin_gg) February 22, 2021