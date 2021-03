TEGUCIGALPA, HONDURAS. El cantante de reguetón Daddy Yankee compartió a través de su Instagram un vídeo de la presentadora hondureña Milagro Flores.

Recientemente, el puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo y vídeo musical llamado “Problema», el cual ha causado furor entre sus seguidores. En ese sentido, la canción se posicionó en redes sociales a tal punto que los fanáticos de «The Big Boss» iniciaron un reto bailando al son del pegado ritmo.

La guapa Milagro Flores no se hizo esperar, y con su talento de bailarina se unió al desafío y compartió el vídeo a través de su Instagram.

Milagro reacciona

Horas después, la presentadora de HCH se llevó la gran sorpresa de que Yankee subió su grabación a las historias de su cuenta oficial, junto con otros vídeos aficionados. Según cuenta Flores, estaba en vivo en el Programa “Que Viva La Vida” cuando su compañera Anahí Pérez presentó su video en el segmento de farándula.

«Estoy feliz. No me lo esperaba de verdad. Nunca jamás me imagine que Daddy Yankee iba a compartir mi video. No lo puedo creer estoy súper emocionada «, manifestó. «Cuando estoy al aire y veo que estoy yo ahí, no lo podía creer», agregó.

Le puede interesar: LA ENTREVISTA | Patricia Arias: Periodista empoderada, empresaria y sobreviviente del cáncer

Mira el video

Este es el video que la hondureña con más de un millón de seguidores en Instagram, subió y Daddy Yankee compartió.

Fanatica de Daddy Yankee

En otras ocasiones, Milagro Flores ha demostrado ser fanatica de Daddy Yankee, siempre compartiendo videos bailando o cantando sus canciones. Hace un tiempo, Flores «revolvió» a propios y ajenos en redes sociales luego de interpretar el tema «Yo nunca me quedo atrás», de Daddy Yankee.

La famosa presentadora hizo público el vídeo en su cuenta de Instagram, con el Hashtag #mequedomequedochallenge.

El el videoclip se le puede mirar con una vestimenta bastante juvenil: camisa negra y gorra, pantalones azules y el cabello suelto. Al tiempo que movía su cuerpo al ritmo de la canción antes mencionada.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.