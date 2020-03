TEGUCIGALPA, HONDURAS. El máximo exponente de la música urbana, Daddy Yankee, celebró sus 25 años de casado con una emotiva foto junto a su esposa Mireddys González.

Además en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño compartió una instantánea con su esposa cuando vivían en el residencial Villa Kennedy en San Juan.

«Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo. Hoy esta reina y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ella es mi corona!», compartió el Boss con la imagen.

Daddy Yankee: «Vine a mi casa acuática para mantener distancia social»

Ante la pandemia del COVID-19 que impera en todos los continentes, el popular cantante de talla internacional, Daddy Yankee, reveló que decidió refugiarse en su casa acuática para mantener distancia social.

Lo anterior justificando que tiene problemas para mantenerse encerrado en casa, lo cual es una de las recomendaciones que expertos a nivel mundial recomendaron para evitar la propagacion del virus.

«Bueno mi gente, les confieso que yo tengo problemas para mantenerme encerrado, entonces las personas que son como yo, que tenemos ese problema, pues tenemos que ser creativos, solidarios y no poner en riesgo a los demás», dijo Yankee en un video que compartió en la red social Instagram.

«Entonces yo vine a mi casa acuática, aquí tranquilito a mantener la distancia social, cooperar para que no se propague el virus entre la población», finalizó diciendo el reguetonero.