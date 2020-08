10 objetivos profesionales que deberías cumplir antes de los 30

Estos deben ser tus 10 objetivos profesionales

1. Experimentar el fracaso

Según expertos, durante un proceso de selección, es importante aprender de los rechazos y aprovecharlos en beneficio propio, pues el fin de un proyecto nos enseñará a gestionar el siguiente.

2. Dejar un trabajo

“En vez de preguntarte cuándo serán tus próximas vacaciones, deberías construirte una vida de la que no necesites escapar”, dijo en una ocasión Seth Godin. Aunque la felicidad en el trabajo también se puede entrenar, no la podrás alcanzar en puestos que no te llenan o con los que no te sientes realizada.