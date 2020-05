Cumplen advertencia: Sector transporte, buseros y taxistas, protesta en TGU

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Exactamente hoy, se cumplen 66 días desde que el sector transporte paralizó sus operaciones, algo que los llevó a declararse en «calamidad» por la falta de ingresos. No hay comida y no soportan más, así que hoy iniciaron una jornada de protestas en puntos de Tegucigalpa: exigen al Gobierno una respuesta inmediata.

Uno de los sectores donde se están registrando protestas es en la salida al sur de la capital; conductores y cobradores de buses amarillos piden al Gobierno no más promesas.

Los transportistas colocaron sus unidades en la carretera que conduce a la zona sur. Esta mañana, a primera hora, eran al menos 80 buses cruzados en la calle que impiden la libre circulación de vehículos.

Uno de los presentes manifestó que ellos lo que están solicitando es el bono que se ganó y protestan porque no les han ayudado y los han discriminado. Aseguró que no tienen qué comer y, si no hay para alimentos, peor para comprar material de bioseguridad.

Mientras tanto, en el sector de la colonia La Laguna, precisamente en la carretera que conduce al departamento de Olancho, los taxistas también están protestando.

En este sector, los conductores de taxis exigen bonos, así como la condonación del pago de la matricula. Pero decidieron no obstaculizar el paso.

Asimismo hay tomas en la salida al oriente de Honduras, precisamente en el sector de la colonia Villanueva. Al igual que en los demás sectores, también están pidiendo un bono.

En Comayagua también hay protestas del sector transporte

Hay que mencionar que, en la zona central del país, precisamente en el municipio de Comayagua, los transportistas también salieron a las calles. Los trabajadores del rubro piden ayuda económica y alimenticia.

La comisionada presidenta del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, manifestó que está en análisis el tema del bono que solicitan los transportistas.

Agregó que ya han presentado un protocolo de bioseguridad y que está siendo estudiado. Ante un medio de comunicación, Williams dijo «parece que en el sector transporte hay otra agenda».

