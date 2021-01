¡Fiesta doble! Hondureños celebran cumpleaños el 31 de diciembre y otros están por nacer

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El 31 de diciembre es una fecha muy especial y esperada por todo el mundo. Un año se acaba y otro está por venir, pero también es un día muy particular para todas las personas, a su vez, festejan su cumpleaños.

Cumplir años el 31 de diciembre trae consigo una fiesta por partida doble: la alegría embarga a cumpleañero, su familia está reunida y hasta parece que los fuegos artificiales también son por él o ella.

Este 31 de diciembre, muchas madres se encuentran en el hospital a la espera de dar a luz y recibir el año con una enorme bendición. Este recuerdo marca la vida de cualquier ser humano, una fecha sumamente especial.

TIEMPO Digital conversó con Monserrath Alvarado, un pequeña niña que este día arriba a sus 12 años de edad. Su familia, muy entusiasmada, le prepara una fiesta en honor a su natalicio y, además, para despedir el 2020.

Alegría por un nuevo año y uno más de vida

‘Monse’, a pesar de todo lo que ha vivido en 2020, se siente muy feliz por llegar hasta este día y celebrar sus doce años. Su mayor satisfacción es tener a su familia y el amor de sus padres y hermanos.

La joven adolescente dijo que la llena de entusiasmo celebrar en la víspera de año nuevo, porque la fiesta es por partida doble, aunque, esta vez, debido a la situación por la pandemia, el número de invitados en muy reducido, pero los motivos son enormes.

Su familia, de igual manera, se encuentra muy feliz por celebrar su cumpleaños. Su hermana Angi Gisselle le dedicó un tierno ‘post’ en su cuenta de Facebook. agradeciendo a Dios por la vida de su hermanita menor.

Este año 2020 ha sido muy particular, las fiestas de cumpleaños ya no son iguales, no hay decenas de invitados, pero si el eterno agradecimiento con Dios por la vida y por la salud.

