¡Cuidado! Por estas razones debes evitar ser amiga de tu expareja

¿Ser o no ser amiga de tu ex? Es una pregunta recurrente cuando terminas una relación que en realidad fue bastante buena. De acuerdo con los expertos, la respuesta depende mucho de la situación.

En la mayoría de los casos, las motivaciones para ser amiga de tu ex son de naturaleza egoísta. De acuerdo con Psychology Today, estas son las razones por las que no debes ser amiga de tu ex:

No te sientes cómoda

Puede que no te sientas cómoda comenzando otra vez tu vida amorosa, por lo que de alguna forma buscas estar en contacto con tu expareja.

En búsqueda de encontrar a la persona ideal, es muy fácil imaginar que algún día podrían estar juntos nuevamente, por lo que prefieres mantenerlo cerca en lugar de experimentar y darte una nueva oportunidad en el amor con otras personas.

Comparten los mismos amigos

Probablemente si estuviste mucho tiempo con una expareja, es casi imposible que no compartan los mismos amigos, por lo que de cierta forma tendrán que en algún momento convivir.

Sin embargo, esto no significa que tengan que ser amigos, es realmente objetivo ser cordial pero mantener una amistad no es necesario, ni mucho menos estar junto a él cuando realmente quieres estar con tus amigos.

Te sientes sola

Al pasar por una ruptura, no es nada fácil cambiar la rutina de un día para otro. Por ejemplo un sábado en la noche, cuando usualmente pasabas gran parte de ese fin de semana libre con tu ex pareja.

Sin embargo, ahora te encuentras de cierta forma solo, por lo que buscas aferrarte aquello que te parece familia, y es quizá que por eso buscas la amistad de tu ex.

Piensas tenerlo como tu plan de emergencia

Si quieres mantener cerca a tu ex, ante la idea de “Por si acaso no encuentro a alguien más” es uno de los pensamientos más egoístas que puedes tener.

Recuerda que no es justo para tu ex que esté ahí esperándote. Al no cerrar ciclos completamente, estarás expuesta a no encontrar lo que realmente estás buscando, porque en cierta forma no sueltas tu pasado.

Tiene sentimiento hacia ti

Si tu expareja aún está enamorado de ti, pero quizá, tú no sientas los mismo, lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir. Es cierto, la sensación de que alguien esté ahí para ti, sin importar que puede ser bastante tentador.

No obstante, es un pensamiento completamente egoísta, pues estamos hablando de una persona que también tiene sentimientos, y darle falsas esperanzas no es lo correcto.

No lo superas

Una de las peores mentiras que te puedes decir a ti misma es pensar que de alguna forma, tu ex volverá contigo. Fingir ser su amiga y esperar en secreto que algún día vuelvan a regresar.

Pero, esos pensamientos y sentimientos pueden ser muy peligrosos para ti, debido a que están basados en gran parte en falsas esperanzas, además de estar conscientes de que no lo superas.

