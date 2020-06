DE MUJERES. Expertos han determinado que una buena relación de pareja se basa en la confianza, respeto y la comunicación. Sin embargo, varias parejas no saben comunicarse de la forma correcta, lo cual esto desencadena una serie de problemas en las relaciones y el matrimonio sobre todo, cuando los hombres dicen cosas inapropiadas a las mujeres.

El trato y la forma en que un hombre se expresa hacia una mujer y sobre todo hacia su pareja, habla mucho de la formación de valores, su educación y su integridad. Cuando un hombre se dirige hacia la mujer de la forma correcta es fácil entablar una conversación y tener un buen diálogo sobre cualquier tema.

Sin embargo, algunos hombres han crecido bajo estereotipos y conductas que no respetan a la mujer. Por lo que al presentarse algún problema dentro del matrimonio, se expresan en base a ideas incorrectas sobre el comportamiento de las mujeres, y en muchas ocasiones esto solo llega a ocasionar enojo hacia una esposa por la falta de tacto.

Cosas que los hombres no deberían decir:

1. Hablar sobre su peso

Uno de los temas más delicados para cualquier mujer es hablar sobre su peso. Las mujeres han crecido bajo mucha presión con respecto a ser delgadas. Así que si un hombre comienza con un “Ya te estas poniendo llenita” o “¿Haz estado comiendo mucho estos días?” son comentarios innecesarios y en dado caso no es algo que una mujer no haya notado antes, no es necesario mencionarlo.

2. Criticar su apariencia

Otro tema delicado es cuando un hombre cuestiona la ropa de una mujer. “¿Te vas a poner ese vestido? ¿Con esa ropa vas a salir? ¿Está muy corta esa falda, no? ¡Cámbiate, si te vas vestida así no vamos a ir ningún lado!”

Decirle a una mujer que “Se calme” cuando está enojada es lo peor que un hombre puede hacer. Cuando una mujer o cualquier persona está enojada, triste o feliz, nadie, absolutamente nadie debe de cuestionar e intentar ordenar o cambiar lo que una persona siente o manifiesta.

3. Cálmate

4. Atribuir un cambio de humor por “estar en sus días”

Las mujeres pueden tener cambios de humor abruptos a causa de su menstruación, y al asumir eso puede que un hombre esté en lo cierto, pero no le corresponde decirle eso a una mujer, porque no es tema que le concierne.

5. Baja autoestima

Un hombre que se expresa mal de sí mismo frente a su pareja es un tema que debe reservarse para sus amigos o un terapeuta. Las mujeres no quieren o deben de escuchar que un diga expresiones como “No sirvo para nada”.

6. Hablar de una ex

Algunos temas de conversación son demasiados obvios que meterán a un hombre en problemas, sobre todo si viene acompañado de las palabras “Mi ex”. Una mujer no necesita saber lo que hacía la ex de su pareja.

7. Compararla con su mamá

“Ya estás hablando como tu mamá” “Dile a mi mamá (o tu mamá) que te enseñe a cocinar” una mujer no es una mamá, es una esposa, compañera y pareja. A una mujer no le gusta que la comparen con nadie, mucho menos con su mamá. Todas las mujeres son diferentes y cada quien lleva su propio método.

