¡Cuidado! El abuso de extensiones de pestañas te puede dañar la vista

Las extensiones de pestañas están de moda y lógico porque hacen que el rostro se vea encantador y con una mirada mucho más luminosa y atractiva.

No obstante, expertos en salud aseguran que debemos tener cuidado con este tratamiento estético porque existen varios riesgos, incluso, puede llegar a dañar la córnea.

Esto puede ocurrir si acudes a una persona que no sea especialista en realizar el procedimiento y por ello debes tener cuidado.

Son diversos los problemas que pueden traer las extensiones postizas. La revista Medical Daily publicó un trabajo en el que consulta a varios expertos y ellos le explican que esta moda puede llegar a comprometer primeramente el vello natural.

Por otro lado, la BBC Mundo indicó que el Colegio de Oftalmólogos del Reino Unido advirtió en el pasado sobre los peligros de llevar con demasiada frecuencia pestañas postizas, y recientemente el Ministerio de Salud japonés manifestó su preocupación por el aumento de infecciones causadas por esta moda.

Infecciones y alergias en las pestañas

La alerta sobre el abuso de pestañas postizas ha sido advertida por médicos de todo el mundo. Estos señalan que si no se es precavida y se usa en exceso, las personas que se someten a este tratamiento pueden incluso perder la vista.

A esto se suma que las agujas pueden causar heridas en la córnea que tardan en sanar y pueden dañarla. Por esto en Japón se ha implementado por ley que las personas que realizan este procedimiento estético deben contar con una licencia sanitaria.

El pegamento utilizado, así como los pelos de las extensiones también pueden causar reacciones alérgicas.

La idea no es dejarlas de usar. Lo recomendable es colocarse las extensiones de pestañas con tiempos de descanso. De esta manera los folículos no se agobian y no cae tu vello natural. También es importante de que al aplicártelas te pongas en las manos de un profesional.

