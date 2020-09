Cuatro pasos para evitar sufrir sensibilidad en los dientes, ¡muy sencillos!

Una condición que sufren muchas personas es la sensibilidad dental, nada agradable, que por lo general afecta a 7 de cada 10 adultos entre los 18 y 40 años de edad.

La sensibilidad dental tiene mayor prevalencia en las mujeres y es conocida también como Hipersensibilidad Dentinaria (HD).

La sensibilidad general se define como un dolor dental intenso y transitorio causado por la exposición de la dentina, parte interna del diente, al medio oral y que aparece tras el contacto con un estímulo externo: alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas, dulces; presión táctil, etc.

Lo segundo más importante, además de conocerlo, es saber cómo evitarlo o prevenirlo. Es por ello que te brindaremos cuatro pasos para que los incorpores en tu día a día, evitando sufrir esta molesta condición:

Establece buenos hábitos: Evita el consumo de comidas y bebidas ácidas que puedan desgastar el esmalte de tus dientes: zumos de cítricos, vino, aliños con vinagres, refrescos. Corrige las malas costumbres: Evita el uso de palillos de madera y utilizar tus dientes como si fueran herramientas (morder o rasgar un envase para abrirlo). Así como fumar, beber en exceso, masticar con excesiva fuerza durante las comidas, etc. Sigue una rutina de higiene exhaustiva: Aquí incluye no cepillarse de forma agresiva, utilizar además del cepillo una seda dental. Usar pasta dental y enjuague específicos para dentaduras sensibles, usar un cepillo de cerdas suaves, y utilizar productos dentales con flúor. Acudir a un odontólogo: A no ser que tengas muy claro que el origen de las molestias es completamente pasajero (porque te acabas de colocar unos brackets, por ejemplo) lo más recomendable es que visites una clínica dental.

Recuerda que un profesional siempre será la mejor solución, por lo que si la sensibilidad es demasiado fuerte deberás tener un tratamiento adecuado con él.

No obstante, aunque no lo sufras es importante cuidar la dentadura y estar en constantes chequeos. ¡Una sonrisa no solo linda, sino también fuerte y sin molestias!

