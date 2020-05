VÍDEO: Cuatro helicópteros BlackHawk UH-60 y tres Boeing CH-47, vuelan sobre TGU

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Asombrados quedaron algunos ciudadanos al observar el desfile de varios helicópteros durante la tarde de hoy en la capital de Honduras.

Es preciso mencionar la acción quedó registrada en un vídeo grabado por los mismos jóvenes capitalinos. En la escena registrada en el clip con duración de 40 segundos se puede observar siete helicópteros. «Son misiles vos» se escucha que le dice uno de los jóvenes a su compañero.

Por otra parte, hay que mencionar que las aeronaves que se observan en el vídeo son cuatro BlackHawk UH-60. Además, las tres aeronaves restantes son modelos Boeing CH-47, mejor conocidos como Chinook.

Además, dichas aeronaves no son parte de la Fuerza Aérea Hondureña, sino de la US Army. De igual forma, hay que mencionar que las aeronaves son parte del equipo que maneja la US Army en la base aérea de Palmerola ubicada en el Valle de Comayagua.

¿Pero para que son utilizadas este tipo de helicópteros?

Por otra parte, hay que mencionar que el Sikorsky UH-60 BlackHawk es un helicóptero utilitario de carga media. Además, bimotor con rotor de cuatro palas. De igual forma, hay que agregar que dicha aeronave es utilizada por la US Army para el transporte táctico de sus tropas. Hay que agregar que a este tipo de aeronave también se le conoce como Halcón Negro.

Además, es utilizado para asalto aéreo, caballería aérea y unidades de evacuación aeromédicas. Por otra parte, hay que mencionar que los dos elementos que se observan a los costados del UH-60 no son misiles como lo describen los jóvenes que grabaron el vídeo, sino, que son dos depósitos de combustibles auxiliares.

De igual forma, hay que agregar que la otra aeronave captada en el vídeo es un Boeing CH-47, Chinook. Seguidamente, es preciso mencionar que este es utilizado para el transporte de carga pesada, así como de tropas.