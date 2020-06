¿Cuántos millones ganará Beyoncé por volver a trabajar con Disney?

El doblaje también podría interesarle a la artista, ya que le permitiría explotar su gran talento vocal e interpretativo sin necesidad de colocarse delante de las cámaras. Eso fue exactamente lo que hizo Meghan Markle en su primer trabajo tras casarse con el nieto de Isabel II, que consistió en narrar un documental sobre elefantes para Disney.

¿Beyoncé confirmó que regresará a Disney?

La propia Beyoncé podría haber dado una pista sobre esta lucrativa asociación que estaría terminando de negociar en abril, cuando participó en el especial de la ABC Disney Family Singalong para cantar el tema «When You Wish Upon A Star» (canción de la película «Pinocho»).

Hasta el momento, en las negociaciones que siguen entre Beyoncé y Disney solo quedan por definir algunos detalles (pero es casi un hecho que esta celebridad volverá a unirse a la exitosa compañía).