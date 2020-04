¿Cuántas veces se puede usar una misma mascarilla para protegernos?

REDACCIÓN. El uso o no de las mascarillas frente al coronavirus por parte de población sana es el debate de nunca acabar.

Pero si nos atenemos a los criterios oficiales publicados tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos, solo deberían utilizarlas los profesionales sanitarios, las personas infectadas por Covid-19 y todas aquellas que estén en contacto estrecho con una persona enferma.

¿Cuándo debo cambiarme la mascarilla? ¿Puedo reutilizarla?

Tanto la OMS como expertos recomiendan cambiarla tan pronto como esté húmeda y recuerdan que no se pueden reutilizar: son de un solo uso.

El principal peligro de un uso prolongado y de su reutilización es la transmisión del virus por contacto.

No se pueden lavar ni desinfectar sin comprometer su eficacia. Las quirúrgicas si se lavan pierden su capacidad de filtro, y en las mascarillas autofiltrantes no se ha encontrado todavía un método de desinfección seguro.

Un informe reciente de 3M advierte de que para que el método fuera válido debería ser eficaz contra el organismo objetivo, como el virus que causa Covid-19; no dañar la filtración del respirador; no afectar al ajuste del respirador; y que sea seguro para la persona que lo usa.

«Ningún método de desinfección ha cumplido con estos cuatro criterios clave, y sin los cuatro, el método es inaceptable», aseguran.

«Mascarillas de tela no previenen contagio de Covid-19», asegura galeno

El médico hondureño, Tito Alvarado, explicó que las mascarillas de tela no son eficientes para evitar el Covid-19 por lo que recomendó a la ciudadanía no comprarlas.

Según el galeno, estas mascarillas no pueden evitar el contagio debido a lo fino de la bacteria del coronavirus.

«Los estudios que se han hecho, demuestran que las mascarillas de tela en cuanto a virus prácticamente es nula. Su eficacia con bacterias y pólenes un poco, pero para lo que nos ocupa que es el coronavirus, aunque se pongan doble mascarilla, es cero», detalló.

Este problema es aún más grave ya que las personas, debido al desconocimiento, salen a las calles con la idea de estar protegidos con las mascarillas de tela.

Sin embargo, Tito Alvarado dejó claro que esto básicamente no previene el Covid-19 por lo que la gente que las utilice en lugares de riesgo, están igual de expuestas que cuando no las lleven puestas.