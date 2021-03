SALUD | No solo el Alzheimer: ¿cuáles son las causas de pérdida de la memoria?

No todos los casos de pérdida de memoria tienen su origen en la enfermedad del Alzheimer, algunos, incluso, se deben a situaciones temporales.

La pérdida de memoria suele asociarse casi de manera directa con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esta puede ser causada por múltiples enfermedades, por el consumo de ciertos medicamentos e incluso por determinados trastornos psicológicos.

No recordar las palabras que queremos decir, olvidar el día en el que estamos o no saber si hemos hecho algo o no, son síntomas de pérdida de memoria. En este artículo analizamos las principales causas.

Pérdida de memoria por envejecimiento

Nuestro rendimiento cognitivo varía a lo largo de la vida y, a medida que nos hacemos mayores, es habitual tener más dificultad para aprender o para recordar información. Al igual que el resto del cuerpo, el cerebro se deteriora al envejecer.

No obstante, en la mayoría de los casos esto no es un impedimento para vivir una vida con plenas capacidades mentales. Es posible que debamos apuntar más las tareas pendientes o que nos cueste recordar una palabra específica. Aún así, en general es algo que no impide vivir una vida autónoma.

Por supuesto, aunque no todas las personas mayores tendrán grandes problemas de memoria, hay que tener presente que la edad es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de este tipo. Por eso, es conveniente saber detectar a tiempo las señales de alerta y consultar al médico.

Pérdida de memoria por estrés, ansiedad o depresión

Las alteraciones de memoria son muy frecuentes ante situaciones de estrés crónico. El cuerpo está preparado para vivir momentos de ansiedad puntuales, o incluso un estrés agudo de algunas semanas de duración.

Pero cuando el estrés se cronifica, funciones básicas como la digestión, el descanso adecuado o la memoria tienden a sufrir los efectos. De este modo, los olvidos se agravan en casos de depresión o ante hechos traumáticos.

Incluso, esto se llega a confundir con la demencia, sobre todo cuando la persona es mayor. Es el caso de ancianos que han perdido recientemente a su pareja o que ya no pueden realizar las mismas actividades de antes, los cambios profundos que están viviendo pueden desencadenar con facilidad esta situación.

La depresión agudiza la pérdida de memoria, pero a diferencia de la demencia, la persona presenta otros síntomas como la pérdida del apetito, los trastornos del sueño o una tristeza profunda. En todo caso, es importante realizar un diagnóstico para poder tratar la enfermedad de la forma más adecuada.

Pérdida de memoria por causas médicas

Una gran cantidad de afecciones médicas pueden causar una alteración de la memoria o incluso síntomas parecidos a la demencia. Pese a ello, la mayoría pueden tratarse. Algunas de las causas médicas más habituales son las siguientes:

Alcoholismo: un consumo excesivo de alcohol puede generar un deterioro cognitivo importante. Daña sobre todo la memoria a largo plazo, y puede causar enfermedades neurológicas como la encefalopatía de Wernicke o su versión más grave, el síndrome de Korsakoff, en la que el paciente sufre demencia.

un consumo excesivo de alcohol puede generar un deterioro cognitivo importante. Daña sobre todo la memoria a largo plazo, y puede causar enfermedades neurológicas como la encefalopatía de Wernicke o su versión más grave, el síndrome de Korsakoff, en la que el paciente sufre demencia. Hipotiroidismo: entre muchos otros síntomas, el hipotiroidismo altera la capacidad de atención, de planificación y de abstracción. En cuanto a la memoria, dificulta la memoria visual inmediata y reduce la memoria verbal a largo plazo.

Enfermedades cerebrales. Casi cualquier afección en el cerebro puede causar dificultades de memoria o síntomas parecidos a la demencia. Entre ellas, los tumores cerebrales, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la enfermedad de Huntington, entre muchas otras.

Pérdidas de memoria por demencia

Cuando hablamos de demencia nos referimos al conjunto de síntomas asociados a la pérdida de memoria y a otras habilidades del pensamiento, como el razonamiento o el lenguaje. La demencia más común es el Alzheimer, pero existen otras demencias como la vascular, la frontotemporal o la demencia con cuerpos de Lewy.

Para que haya un diagnóstico de demencia, debe haber al menos dos de las siguientes áreas significativamente afectadas: