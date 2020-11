Cruz Verde Salvadoreña confirma que Honduras les negó la entrada

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La noche de este sábado trascendió que el Instituto Nacional de Migración (INM) negó la entrada a Honduras de una misión de rescatistas de la Cruz Verde Salvadoreña.

Según la información que circuló, a los 21 socorristas se les prohibió ingresar al territorio nacional dado que no había una solicitud aprobada por parte de la Cancillería de la República de Honduras para su ayuda.

A través de una publicación en las redes sociales, la agrupación de auxilio se pronunció. Confirmó que tenían la intención de brindar apoyo ante la devastación que dejó el fenómeno climático «Eta», pero se les impidió pasar.

«Nunca nos imaginamos que nos solicitarían algún tipo de permiso, sobre todo porque urge nuestro apoyo en el vecino país«, expone el escrito.

Además, dieron a conocer que este domingo harán las coordinaciones pertinentes en búsqueda de ingresar lo más pronto posible.

Policía lo niega

Empero, las autoridades de Honduras niegan la versión. El jefe de la Unidad Departamental Preventiva (UDEP) de Ocotepeque confirmó en exclusiva a Diario Tiempo que la información sobre el rechazo de entrada a los rescatistas salvadoreños no es veraz.

«Es falso, totalmente falso lo que circula», aseveró en dos ocasiones el comisario a este medio de comunicación.

El documento que se popularizó llevaba el nombre de «Rechazo de personal de rescatistas de la hermana República de El Salvador».

Allí se incluyen los nombres de cada integrante del cuerpo de socorro salvadoreño a los que habrían «corrido» de regreso a su patria.

«Se le negó la entrada al país al siguiente personal de rescatistas de la hermana República de El Salvador de nombres»:

WILBER GRANDE FRANCISCO ÁLVAREZ ANDERSON MARTÍNEZ EDWIN MORAN ABDULIO GUARDADO ROMEO GUERRA LUIS DURAN CRISTIAN RODRÍGUEZ JOSE URQUILLA TOMAS TORRES CESAR SALGUERO ANDRES DIAZ CESAR OSORIO MANUEL ANAYA ISABEL FLORES EDWIN ALCÁNTARA DIANA SALINAS CARLOS ALCÁNTARA MAXIMILIANO PORTILLO OSCAR MELARA PEDRO PALLES

Además, se describe el motivo del supuesto rechazo: «A dicho personal de rescate se le negó la entrada al país por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN por no haber solicitud aprobada no tener conocimiento de ayuda por parte de la Cancillería de la República de Honduras».

INM

Después de la polémica que se suscitó, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer lo siguiente:

Ayudas de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que enviarán 200 rescatistas, maquinaria, equipo y dos millones de dólares en alimentos a los afectados por Eta en Honduras y Guatemala.

Según el mandatario salvadoreño, con esto ayudará a 60 mil familias en estos dos países.

No obstante, por ahora no se pudo constatar si la misión que no logró cumplir su cometido esta noche es independiente o es la que Bukele dijo que mandaría.

