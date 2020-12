Cristiano Ronaldo: ¿Quién dijo que los hombres no lloran?

Italia.- El Astro portugués de la Juventus ha tenido una gran semana, marcando cuatro goles que contribuyeron para las cruciales victorias de su equipo por Liga y Champions.

El buen momento de forma que vive Cristiano y el haber llegado a 100 partidos disputados con el cuadro ‘bianconero’, propicia que los reflectores estén puestos una vez más sobre el nacido en Madeira.

CR7 compareció en una peculiar charla para el documental ‘Parallel Worlds’ del canal ‘DAZN’, acompañado por el reconocido boxeador Gennady Golovkin. En sus intervenciones, el artillero dejó un par de detalles más que llamativos, como una historia de infancia cuando fue fichado por el Sporting Lisboa.

Cristiano Ronaldo, un empedernido seguidor del boxeo

«Jugar al fútbol es mi pasión, pero luego, en la televisión prefiero ver otros deportes. entre ver un partido de fútbol, un combate de boxeo o de la UFC, elijo el boxeo o la UFC», reveló el portugués, que no es ajeno a usar los guantes para una pelea:

«Cuando estaba en el Manchester United, uno de los entrenadores boxeaba conmigo. Creo que practicarlo es muy bueno para un futbolista, porque agudizas los sentidos y aprendes a moverte», analizó.

El fútbol y el boxeo, dos mundos diferentes

«No creo que pudiese haber sido boxeador, es duro. Pienso que nací para ser futbolista, sentí que tenía ese don desde el principio, y me dije que aprovecharía esta oportunidad con mis propias manos».

«El boxeo es más difícil, porque cuando compites estás solo. Por supuesto, trabajas en el gimnasio, tienes tu equipo, pero luego no suben al ring contigo. En nuestro caso es distinto, porque entrenamos juntos, Nos reímos, es un tipo de sacrificio diferente», mencionó.

El entorno hizo crecer a Cristiano

«Golovkin y yo crecimos en diferentes escenarios y culturas. fue duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que debías luchar por tu vida. Las circunstancias en las que creces, endurecen tu personalidad y carácter», reflexionó CR7.

El momento más difícil de su vida

«Nací en la isla de Madeira, y cuando tenía 11 años, el Sporting fue a hablar con mis padres. Les dijeron que estaban interesados, pero que debía mudarme a Lisboa. Cuando hablé con ellos, mi madre Me dijo: Hijo, si es así y quieres, vete. Lloré todos los días porque los echaba de menos, fue mi momento más difícil al igual que la pérdida de mi padre. Creo que es bueno tener emociones, no esconden quien eres. ¿Quién dijo que los hombres no lloran?», cuestionó Cristiano.

Mantenerse vigente, el mayor reto para el portugués

«A los 33, empiezas a pensar que vas cuesta abajo, pero yo quiero seguir jugando al fútbol. La gente podría pensar, Cristiano era un jugador increíble, pero ahora es muy lento. No quiero que pase esto. Puedes esmerarte en cuidar tu cuerpo, Pero ese no es el problema, depende de tu mentalidad, motivación y experiencia. Federer, por ejemplo, tiene 39 años y sigue en la cima», finalizó Cristiano.

