ITALIA.-Las redes sociales son el medio más rápido y común para seguir a nuestros ídolos más de cerca y es que Cristiano Ronaldo es una de las personas con más seguidores en las redes sociales.

Los últimos días se le ha visto muy activo en sus redes al jugador de la Juventus, rodeado de Yates con vistas paradisíacas.

Vemos como disfruta de sus viajes en familia de sus logros y todo esto gracias al trabajo que ha empeñado en su vida.

Cristiano en su cuenta de Instagram cuenta con más de 238 millones de seguidores, y en su ultima publicación nos muestra una foto en la que esta muy relajado en su yate con un hermoso atardecer.

La costosa «pijama» de Cristiano

Sin embargo no ha sido el yate lo que ha llamado la atención de todos los seguidores, si no la pijama que lleva puesta, que horas después se investigo que no era nada barata.

Según ha desvelado el diario británico The Sun, en las últimas horas, el sencillo outfit de Cristiano Ronaldo alcanza la escalofriante cifra de 2.000 libras -unos 2.200 euros-.

este modelito nocturno de Cristiano Ronaldo se compone de una camisa que se vende por 1.050 euros y un pantalón de algo menos, 938 euros. }

NOTA REDACTADA POR: MARCELA MARTINEZ