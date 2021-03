Cristiano Ronaldo: «El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar»

ITALIA.- Luego de superar de manera definitiva a Pelé como máximo goleador en la historia (770 goles) Cristiano Ronaldo rompió el silencio y por medio de una publicación en Instagram explicó el motivo por el cual no había celebrado este récord.

«Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador mundial de la historia del fútbol, ​​superando los 757 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento», posteó el jugador en su cuenta de Instagram.

«Hoy, cuando alcanzo la meta oficial de 770 en mi carrera profesional, mis primeras palabras van directo a Pelé. No hay jugador en el mundo que no se haya criado escuchando historias sobre sus juegos, sus metas y sus logros, y yo no soy la excepción. Y por esa razón, estoy lleno de alegría y orgullo al reconocer el gol que me puso en la cima de la lista de goleadores del mundo, superando el récord de Pelé, algo que nunca podría haber soñado mientras crecía como un niño de Madeira«, continuó Cristiano.

Para finalizar, Cristiano dejo claro que no piensa dejar la Juventus. «Créanme, esta historia aún está lejos de terminar. ¡El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar para la Juventus y Portugal!».

