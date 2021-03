Cristian Maidana se despide: «Me voy un poco triste, no pensaba irme tan rápido»

TEGUCIGALPA.- Los últimos días de Cristian Maidana en Honduras no fueron los mejores para el futbolista argentino. El argentino se encontraba incómodo por la suplencia en el Olimpia de Pedro Troglio y sumado a ello tuvo un problema familiar por la salud de su hijo.

Maidana resolvió su situación contractual con el «albo», también mejoraron los resultados de salud de su hijo y partió este martes rumbo a Chile para integrarse a su nuevo club, el Cobresal de la primera división.

«Me voy un poco triste, no pensaba irme tan rápido sabiendo que tenía contrato. Mi idea era retirarme en el club, pero hay cosas que te llevan a tomar esta decisión y ahora a pensar en lo que viene», dijo Cristian a Deportes TVC.

Maidana fue tema los últimos días debido a su inconformidad expresada en redes en las que aseguró no se sentirse bien con la suplencia, lo que llevó la reacción de Troglio, quien le respondió en la última conferencia de prensa.

Pese a las declaraciones, el exfutbolista del Spartak de Moscú aseguró que no existe ningún molestar con el técnico merengue, quien señaló públicamente que le había causado indignación las palabras del jugador.

«Con Pedro está todo bien. Le agradezco la confianza que tuvo en mí en su momento, cuando me trajo y donde pudimos lograr el campeonísimo. Yo creo que no lo hice mal, pero me queda esa espinita de haber dado más«, explicó.

Problemas con su hijo

Sobre el estado de salud de su bebé recién nacido, dijo: «Tuvimos un feo momento, la pasamos mal, pero agradezco a todos los hondureños que oraron por él. Se los agradezco siempre«.

El ‘Chaco’ Maidana disputó 30 partidos en Liga Nacional y cinco en torneos internacionales de la Concacaf. El argentino se perdió muchos partidos a causa de sus problemas físicos y solo anotó un gol con la camiseta blanca.

