Cristian Maidana: «Nunca jugaría en Motagua»

TEGUCIGALPA.- El volante creativo del Olimpia, Cristian Maidana en una entrevista declaró sobre el buen trato que a tenido en el conjunto merengue, y que gracias a ello le gustaría retirarse con la casaca blanca.

El «Crack del caño» termina contrato con el conjunto capitalino esta temporada, y a pesar de las ganas que tiene de quedarse en Honduras; sabe que primero se deben sentar con las Junta Directa del Olimpia para revisar las condiciones de su renovación.

«Yo la verdad que me quiero quedar acá, yo quiero seguir demostrando que puedo quedarme acá. Lo primero es tratar de renovar; y después está tratar de quedarme el mayor tiempo posible acá, yo lo he dicho que me siento cómodo acá. Si el club lo decide por supuesto que me quiero retirar acá en Olimpia».

Maidana fiel al Olimpia y «dardazo» a Motagua

De igual manera, se le comentó si en algún momento se le pasó por la cabeza jugar con el Motagua de Diego Vásquez, y su respuesta dejará con una sonrisa a mas de algún olimpista:

«La verdad que no, porque yo le debo mucho al Olimpia; en Argentina no pasan estas cosas y pues se trata de respeto a la institución y respeto a la gente que me ha tratado muy bien; no iría a Motagua».

Por último, el «Chaco» reconoció que el conjunto azul es un buen equipo, pero que simplemente él es «hincha del Olimpia».