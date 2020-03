Crisis por COVID-19: Sector transporte pierde entre 19 y 22 millones a diario

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Entre 19 y 22 millones de lempiras pierde diariamente el sector transporte por las medidas decretadas por el Gobierno de Honduras para evitar la propagación del COVID-19.

Así lo denunció este lunes el vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXIS), Danilo Flores, quien dijo que tanto los conductores como sus familias están desesperados por esta situación.

Cabe señalar que el COVID-19 ya ha dejado más de 14 mil personas muertas a nivel mundial. Y en el país, ya son 27 casos positivos que han confirmado las autoridades de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, el dirigente del sector transporte incitó al Gobierno a que busque una solución para que cada uno de ellos trabaje.

“Por la situación entendemos y somos respetuosos de la ley, y esta enfermedad del COVID-19 pues nosotros lo vemos preocupante y sabemos que vamos a salir adelante como ciudadanía”, aseguró.

Sin embargo, Flores reiteró que no solo los conductores están desesperados, sino que también las familias porque el dinero que ganan diariamente lo utilizan para sobrevivir.

“Uno no está acostumbrado a estar en la casa. Hay que buscar el trabajo y el dinerito a diario para comer y sobrevivir y hacer sobrevivir a la familia también. Si no trabajamos, no comemos. Y en ese aspecto nos sentimos preocupados y consideramos que esto tiene que mejorar”, puntualizó.

Por otra parte, el dirigente indicó que las autoridades policiales han decomisado algunas unidades del sector transporte por no obedecer el toque de queda absoluto.

“Nosotros les hicimos ver a nuestros compañeros del transporte que esta situación es una emergencia nacional y tenemos que ser respetuosos de la ley. Entonces, en el caso nuestro, son pocos los compañeros que sí han sido detenidos”, concluyó.

El presidente Juan Orlando Hernández (JOH) anunció en las últimas horas que, en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), instalaron mesas de trabajo para proteger los empleos de miles de hondureños afectados por las medidas adoptadas ante la crisis por COVID-19.

«Tenemos que proteger los puestos de trabajo, no es un tema fácil. La economía está prácticamente estancada», dijo anoche el mandatario en cadena nacional.

En ese sentido, Hernández aseguró que realizan un esfuerzo entre trabajadores, empresarios y demás sectores para salvar los puestos de trabajo.

A efecto de eso, JOH informó que este lunes sostendrá una reunión con líderes del sector obrero y social de la economía. De esa forma podrán construir una hoja de ruta y estructurar las mesas de trabajo.