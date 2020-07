Crisis en Choluteca: «Pacientes ruegan por oxígeno», asegura Quintín Soriano

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ayer en horas de la noche, el alcalde Quintín Soriano, desnudó la realidad de la crisis en Choluteca: un sistema sanitario colapsado, donde los pacientes graves de COVID-19 hasta ruegan para que les compartan oxígeno y se conforman con condiciones deplorables, pues no tienen otra opción para aferrarse a la vida.

Soriano, en su denuncia, le hizo un llamado a los alcaldes de Honduras a que se empoderen en sus cargos y pongan un alto a tanta injusticia.

Durante su comparecencia ante un medio de comunicación, Soriano reveló que en una de sus visitas a una de las salas COVID-19, le sorprendió ver que había 36 personas y solo 2 enfermeras para todos los pacientes.

Asimismo relató que las enfermeras mueven los pocos tanques hay, mientras otra persona dice «quiero el oxígeno». La carga de pacientes es tan alta que el personal no se da abasto.

«Me acercaba a ver a los pacientes y les decía dese vuelta, póngase boca abajo. Y me contestaban: ‘No puedo porque estoy hecho pupú’. Yo le decía: ‘Eso no importa’. Y así me encontraba con varias personas», narró Quintín Soriano.

Quintín Soriano: Están ocultando la realidad de Honduras

Por otra parte, el edil dio a entender que la realidad que enfrenta el país, respecto a la pandemia del COVID-19, se está ocultando. En ese sentido, mandó un fuerte mensaje al presidente Juan Orlando Hernández.

«Con todo el respeto y cariño que le tengo, señor presidente, se lo voy a decir. Usted dijo: ‘Hay que hacer lo que tenga que hacer’. Pues yo voy a decir lo que tenga que decir en bien de la ciudadanía de Choluteca», manifestó Soriano.

Soriano dejó claro que él está buscando una solución y no protagonismo, «mucho menos pelear con nadie». Pero es lamentable que en Choluteca se han registrado 31 muertos a causa del COVID-19.

«Ajá y ayer aparece en el reporte ‘Choluteca 0’, no hay nadie, no hay contagio. Esto solo en el cementerio general no digamos en los demás que son privados», denunció el edil.

Seguidamente, el alcalde mostró una de las donaciones que ha hecho el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER); tenía hisopos normales, un pañuelo y un peine.

«Lo voy a mostrar tal vez así les da pena. Mire ve, hisopos quiere decir que con este hisopo yo creo que el coronavirus ahora entra por acá», dijo Soriano, mientras medio introducía el limpiador a su oído y pidió que «no sean salvajes».

«Con este peine me voy a sacar el coronavirus del pelo. Señores, 100 de estas vinieron. No es así la cosa tengo que decirles las cosas, no hay que estar jugando con la salud de la gente», cuestionó el alcalde.

Campaña contra los alcaldes

El alcalde Soriano manifestó que se está creando una campaña para desprestigiar a los alcaldes y les hizo un fuerte llamado.

«Los alcaldes debemos de tomar las riendas para que esto pare. El gobierno debe de decir: ‘Mire alcalde, con lo poco que tenemos aquí, tenemos esto’. Ningún alcalde debe molestarse tampoco porque venga a pedir cuentas pero que no vengan encapuchados», apuntó y agregó «¿para estar concentrando el poder de SINAGER?. No señor», finalizó.

