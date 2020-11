CRISIS: comprando botellones o con agua sucia limpian casas afectados por Eta

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Luego de que el agua descendiera en algunas zonas afectadas por Eta, muchos ciudadanos regresaron a sus casas a tratar de recuperar pertenencias y a limpiar el desorden que quedó.

Gran parte de las pertenencias quedaron inservibles pero las familias hacen lo que pueden para recuperarlos. Asimismo, la limpieza de viviendas ha comenzado pero la situación es alarmante pues no tienen energía, ni agua.

Por esa situación, Diario TIEMPO Digital contactó a una residente de la colonia Celeo Gonzáles, una de las zonas que quedó “bajo agua”. Ella detalló que, regresó a su casa, donde vive con su hermano y su madre, al entrar, tristemente vieron todo lleno de lodo.

Con la intención de salvar algunos objetos, comenzaron a buscar entre las pertenencias que estaban dispersas por toda la casa, sin embargo, todo se perdió.

Con dolor, pero aún con la esperanza, quisieron iniciar al proceso de limpieza de la casa. Fue difícil ya que en la colonia no tienen ni agua, ni energía eléctrica.

Ante ello, han tenido que conseguir contenedores o pipas de agua y llevarlos hasta la vivienda para comenzar a limpiar. Según relató la residente de la Celeo, otras personas no tienen la capacidad de comprar y lavan con la misma agua de las inundaciones.

No solo es un riesgo de enfermedades, sino que la limpieza tampoco es efectiva. La ciudadana mencionó que son muchas las personas que no han ido a lavar las casas, porque no quieren estar ahí; ver la condición de sus hogares les causó traumas.

La Planeta sufre el mismo problema

Por otro lado, TIEMPO Digital charló con otro ciudadano de la zona afectada de La Planeta. Él relato que es triste llegar y ver todo cubierto de lodo, pero que la esperanza de levantarse sigue presente.

Por ello, llegan a las viviendas para limpiar, sin embargo, el no tener agua es un nuevo problema, ya que el lodo que queda es muy difícil de quitar.

Las personas afectadas por las inundaciones han solicitado ayuda a las autoridades y ciudadanos para que les ayuden con agua y proceder con la limpieza de sus casas.

En el sector Rivera Hernández, los residentes y familiares que han ido a ayudar han clamado por ayuda, ya que no tienen agua potable. Por lo cual no pueden quitar el lodo de las paredes y pertenencias que fueron afectadas.

Así son muchas zonas que tienen el mismo problema y que requieren de ayuda, unas más afectadas que otras, pero sin dejar de lado que, la solicitud de los ciudadanos es la misma.

