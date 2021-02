Crisanto a Marathon: «Vengo a ser campeón y a matarme por esa camisola verde»

SAN PEDRO SULA.- Con el carisma que se le conoce y vistiendo los colores del «monstruo industrial», Wilmer Crisanto dio sus primeras declaraciones como jugador del Marathon.

Crisanto resaltó el ambiente que se vive en el seno de los verdes, confesando que sus compañeros lo están contagiando de ánimos, puntualizando que quieren «comerse el mundo».

«Estoy muy contento del recibimiento que ye he tenido de parte de mis nuevos compañeros, me han sorprendido con la motivación que tienen y me contagian con su idea de ganar y de ser mejores».

«Quieren comerse el mundo como ellos mismos dicen, eso de verdad contagia a todos».

Su relación con Héctor Vargas

Songo también dijo que ya conocía a Héctor Vargas y sabe de su manera de entrenar y destacó que se lleva bien con todos los profesores del banquillo verde.

«Hay una buena relación con el profesor Vargas no solo porque quedé libre, sino por mi paso en el Victoria donde fui un jugador habitual en su esquema, donde me conoce como jugador y persona, eso sin duda influye en mi decisión de venir al club».

«Ya había trabajado con el profesor Luis Ayala, no fue difícil adaptarme a su ritmo, más bien se extrañó que ande bien físicamente porque no estaba en pre-temporada, aunque si me trabajé personalmente para llegar bien al equipo que contratara».

Marathon, su primera opción en Primera División

También manifestó que las únicas propuestas que tuvo en mente eran de Marathon y Victoria, y tomó la opción de los verdes por la mentalidad ganadora.

«Las únicas opciones que me llamaron la atención fueron la de Victoria y Marathon, por los objetivos de ambos, ganar. Me siento ganador y no podía ir a otro equipo que no tuviera esos objetivos».

Usará la camisola 18 para honrar a un amigo, el cual es un conocido en el ámbito de los verdes:

«Rolin me preguntó que número quería usar y yo lee dije que el 18 por dos razones, una para honrar a mi amigo Marvin Chávez, ex compañero en Victoria que me aconsejó mucho en el club y la otra porque con ese número maduré y logré campeonatos en mi anterior equipo. Se que me va ir bien con este número otra vez».

El compromiso con Marathon

Por último el célebre jugador hondureño habló sobre la transición en su carrera futbolística y dejó en claro que llega a San Pedro Sula para ser campeón con la camisa esmeralda.

«Llegué a Motagua muy inmaduro en muchas cosas, pero a fuerza de partidos, títulos, finales maduré. Hoy llego al Marathon con toda la madurez del caso, sabiendo que si hago un buen torneo es para beneficio de mi familia y mis compañeros, que los objetivos se van a cumplir con la dedicación, responsabilidad y trabajo que ahora ya maduro se lleva de mejor manera. Vengo a ser campeón y a matarme por esa camisola verde».

Te puede interesar: Se suma una más: Eden Hazard se vuelve a lesionar con el Real Madrid

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ