CREE: Contratos de energía aprobados por CN no están con base a ley

TEGUCIGALPA, HONDURAS. José Antonio Morán, presidente de la Comisión Reguladora De Energía Eléctrica (CREE); manifestó que los «contratos de energía» ratificados por el Congreso Nacional (CN) no son de su conocimiento.

Estos contratos «supuestamente» fueron producto de una licitación y que en esta había ciertas condiciones que no se cumplieron.

Contratos de energía en el litoral atlántico

Por esa razón, los contratos que no estén de acuerdo a lo que se licita, la CREE no las aprobará y esto se le mencionó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en su momento.

Morán, manifestó que lo que la CREE informó al CN el día jueves, fue que no era el proceso legal. Y, que para resolver el problema de La Ceiba se estaba trabajando en la solución y que se planea implementar.

Y si en base a la ley, se aprueba un contrato de 15 años, este va a dejar a la ENEE obligada a pagar «cargos fijos». A pesar que la solución se ha resuelto de una manera más económica por otro lado, por eso decidieron presentar el comunicado el día jueves.

Proceso legítimo

La CREE es la encargada en base a ley, de la supervisión de los procedimientos de licitación. Los cuales, finalmente deben proceder a aprobar la adjudicación de los contratos de energía.

Por está razón, José Morán explicó que han advertido que esa licitación para estos contratos que fue el 2017, en el litoral atlántico, tenían que haber entrado en marzo del 2018. De esa manera, evitar los problemas de cortes de energía que han sufrido en la zona.

El origen de dichos problemas es que no se cumplieron las condiciones de la licitación y que la ENEE debió exigir a los adjudicados a cumplir. Y, no hasta ahora que están presentando un contrato de 15 años a un precio que no surge de las «ofertas», si no que es un «proceso negociado», comentó el presidente de la CREE.

Además, en este se hace «un cambio de tecnología», un «cambio de combustible» que tampoco fue autorizado. Definitivamente, la CREE no aprobó esto, por lo tanto, lo que se advirtió también fue los pagos que la ENEE le haga a estos «contratos de energía» no se podrán «incluir en la tarifa».

Manejo de la ENEE

La CREE ya dijo en su momento, añadió Morán, que no estaba de acuerdo con la forma que estaba haciendo las cosas la ENEE. Esta advertencia se realizó hace ya dos años. Hasta la fecha desconocen el contenido de los Contratos de energía aprobados por el CN.

Como comisión advirtieron y cumplieron con su función de supervisar el sector energético. Y, desde los diputados hay una buena intención de resolver los problemas en el litoral atlántico, pero en esta ocasión no se cumplió con el proceso debido, sostuvo.

Morán, concluyó que quizás los encargados en el envío de estos contratos al CN no estaban al tanto de que la CREE no los había validado ni aprobado.