EUROPA.- Cristiano Ronaldo (CR7) se encuentra aislado y recuperándose después de que diera positivo en COVID-19 durante la concentración con la Selección de Portugal.

El futbolista está recibiendo el cariño de sus seguidores y de su pareja, Georgina Rodríguez, pero mientras él permanece tranquilo.

Sin embargo, su hermana Katia Aveiro ha estallado en las redes sociales cuestionando la veracidad del test del jugador.

Hermana de CR7 habla de fraude

Tan solo un día después de que se hiciera pública la noticia en un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol, Katia ha publicado un contundente mensaje acompañado de una fotografía de CR7:

«Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo, tengo que decir que realmente es un enviado de Dios», espetó.

«¡Gracias! Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en los test y en las medidas tomadas, tanto como yo… Es el mayor fraude que he visto desde que nací», añadió.

Además, quiso dejar el debate con una frase extraída de otra publicación y que le sirvió para ponerle más «polémica» al asunto:

«Una frase que leí hoy y que aplaudí de pie: ‘Basta ya de hacer un mundo de marionetas, que alguien abra los ojos, por favor‘», expresó.

Fernando Santos también cuestionó el positivo de CR7

«Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus», aseguró el seleccionador de Portugal.

Añadiendo aún más misterio a las especulaciones de conspiración vertidas desde el entorno de CR7.

