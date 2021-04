VIDEO| «Coyote» lanza a niñas de 3 y 5 años desde lo alto del muro fronterizo y huye

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Impotencia e indignación está generando un video en el que se puede observar cómo dos menores de apenas 3 y 5 años, son lanzados por un presunto traficante de personas desde lo alto del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021