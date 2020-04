Covid-19: «Tasa de mortalidad en Honduras será del 20%», dice Umaña

CORTÉS, HONDURAS. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, advirtió que la tasa de mortalidad del Covid-19 en Honduras será, como máximo, del 20 %.

«Debemos decir la verdad: nosotros esperamos, para la primera semana del mes de mayo, si esto continúa así, 20 fallecidos por día. La tasa de letalidad no va a ser del 10 %, de hecho, ya está llegando al 10%, sino que del 15 % al 20 %», señaló el médico.

Cabe destacar que hasta el momento, en Honduras se registraron 222 casos de coronavirus, y ya murieron, oficialmente, 15 personas, lo que deja al país con el índice más elevado de muertes en el continente americano: 6,3%.

Asimismo, el galeno señaló que, debido a la gran cantidad de decesos que se estiman en el país, los tres hospitales de San Pedro Sula, que son el Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas y el Seguro Social, contarán con contenedores refrigerados para almacenar los cadáveres.

«El alcalde de San Pedro Sula (Armando Calidonio) nos llamó al IHSS para decirnos que están un contenedor refrigerado en los tres hospitales debido a la gran cantidad de muertes que se esperan», destacó Umaña.

Covid-19 no es una enfermedad de ancianos

Por otro lado, cabe destacar que Carlos Umaña se refirió al último fallecimiento por Covid-19 en Honduras: un adulto joven de 32 años de edad, originario de Choloma, departamento de Cortés, cuyo deceso se registró en el IHSS de SPS.

«Esto significa que las personas jóvenes en nuestro país están completamente vulnerables, producto de la mala alimentación, lo que causa un sistema inmunológico deficiente», declaró el galeno.

Asimismo, Umaña dijo que este fallecimiento debe servir para hacer entender a los jóvenes de Honduras que ellos también son vulnerables. Por lo tanto, no pueden pasar por alto las medidas anticontagio recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Esto es un aldabonazo, que estas muertes muertes no sean en vano. Llamo la atención de los jóvenes en el sentido de que se cuiden. No salgan de sus casas. Esto no es una enfermedad de ancianos», advirtió Umaña.

