Covid-19 SPS: Pacientes no fueron atendidos por falta de material para hacer pruebas

CORTÉS, HONDURAS . Varios ciudadanos que llegaron ayer al Colegio de Ingenieros Civiles en busca de asistencia médica para luego, si es necesario , someterse a la prueba para detectar Covid-19, regresaron decepcionados a sus casas, pues los doctores ya no tenían ningún medio de transporte viral para hacer hisopado, así lo confirmó el coordinador de la Sala de Triaje, Osman Pascua .

“Desgraciadamente no se nos proveyeron medios de transporte viral para hacer las tomas de muestra de hisopado nasofaríngeo para PCR en tiempo real», dijo inicialmente el galeno a medios de comunicación.

En ese sentido, confesó que se apersonaron unos 120 pacientes sospechosos de COVID-19 que estaban en fila para el hisopado. «Pero, con el perdón del caso, tuve que explicarles que deberían regresar el viernes y sábado para poderlos atender y hacerles la prueba».

“Es que nosotros solo trabajamos con lo que tenemos, pese a que la demanda es alta», agregó él. No obstante, Pascua aseguró que ese mismo día, o sea ayer, gestionaron que un carro del Estado viajara a Tegicigalpa para traer más medios.

En ese sentido, hoy, la jefa de la Región Metropolitana de Salud No. 20, Lesbia Villatoro, informó que al menos 1000 medios llegaron hoy a San Pedro Sula para suplir la gran demanda de pacientes en el Colegio de Ingenieros, hospitales y demás triajes.

Le podría interesar: Unidad Estabilizadora municipal del Covid-19: De la angustia a la alegría

¿Cualquiera puede someterse a hisopado?

Según dio a conocer anteriormente la epidemióloga Villatoro, en un 200 % aumentó la afluencia de personas que llegan al Colegio de Ingenieros Civiles en busca de una prueba de detección de Covid-19.

«Sin embargo, hay que aclarar que no a todas se les toma la muestra de PCR. Se debe a que existen criterios definidos para saber si tienen sospecha o no de Covid-19. No como un requisito de negatividad que exigen las empresas», señaló.

Por tanto, antes de someterse a hisopado, los médicos evalúan a la persona y determinan si es necesario a no la prueba.

En el caso de que usted sea un derechohabiente, deberá llegar con el resultado positivo de una prueba rápida hecha el el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

«Aunque también se hacen excepciones, como población de la tercera edad, población de discapacitados y población que tenga enfermedades de base. Hacia esta población va dirigida la toma de muestras», señaló la galena.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.