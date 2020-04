COVID-19: Rafael Nadal se une a un torneo virtual de tenis

La temporada 2020 del circuito profesional masculino de tenis corre peligro por el coronavirus. Así lo anunció el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi. “Nadie sabe cuándo volveremos a competir.

Estamos hablando de fechas hipotéticas. Todo depende del virus. Nadie puede excluir el aplazamiento del tenis hasta enero de 2021; que volvamos a jugar con el Abierto de Australia”, citó el mandamás de la Asociación de Tenistas Profesionales.

Al igual que sucede con los varones, el circuito femenino de la WTA también está paralizado por el avance de la pandemia en el mundo.

Con la suspensión al menos hasta el próximo 13 de julio, los jugadores y las jugadores aprovechan su tiempo para sumarse a diferentes eventos de caridad o para generar nuevos espacios de ayuda para contrarrestar el golpe que generó en la población la llegada del virus COVID-19.

En este sentido, los organizadores del Mutua Madrid Open -el torneo que se organiza desde hace 18 años en Madrid se suspendió-, aprovecharon el parate de la actividad para crear un torneo de tenis virtual que llevará el mismo nombre y del que participarán grandes figuras de la actualidad.

En las últimas horas fue Rafael Nadal el que se sumó al evento dirigido por el ex tenista español Feliciano López. «Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando; feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo. No sé yo qué tal se me irá, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual”, dijo el 12 veces campeón de Roland Garros, que ahora deberá reemplazar su raqueta por el joystick de una consola de videojuegos.

¿Cuándo se desarrollará el torneo?

El torneo, que se desarrollará del próximo 27 al 30 de abril, se disputará de manera online, ya que cada jugador participará desde su residencia.

Al igual que sucede cuando se juega en la Caja Mágica de Madrid, el certamen tendrá dos cuadros, uno masculino y otro femenino que buscará recaudar unos 150.000 euros que serán destinados a paliar el impacto social que causó el coronavirus en España.

Es importante recordar que Nadal es uno de los impulsores junto al basquetbolista Pau Gasol que también busca recaudar fondos para las personas afectadas por el coronavirus en España.

Ambos deportistas lideran la campaña #NuestraMejorVictoria, el movimiento que buscará sumar dinero para el proyecto “Cruz Roja Responde”, destinado a reducir los efectos de la pandemia COVID-19; apoyando a la administración pública para asegurar la continuidad de las respuestas a la población en general y, especialmente, a las personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo será recaudar unos 11 millones de euros para más de 1.000.000 de personas afligidas.