COVID-19: «Que nos dejen trabajar», exigen locatarios de mercados

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Honduras para enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19 han provocado serias molestias entre locatarios de los mercados capitalinos, quienes exigen a las autoridades que los dejen trabajar.

Entre lágrimas, varias vendedoras de tortillas manifestaron, a través de medios locales, que necesitan trabajar para llevar comida a su casa porque si no, morirán de hambre.

“Nosotros nos quejamos porque no nos dejan trabajar y en la casa no tenemos qué ‘hartarnos’, mientras él (el presidente) tiene qué hartarse. Nos dijeron que nos quitáramos si no nos iban a botar las tortillas con las patas, los militares. Esto es pérdida para nosotros porque tenemos que pagar”, expresó una de las afectadas.

Otra locataria indicó que tienen más de 20 años de vender en dicho sector; con lágrimas en su rostro aseguró que necesita el dinero porque debe pagar la cuota de su casa y comprar comida.

“Yo aquí nomás vivo en la San Francisco, tengo cinco hijos y un tierno de 20 días. Es cierto que tenemos que protegernos del COVID-19, pero tienen que dejar que terminemos nuestro negocio e irnos, porque no molestamos a nadie con trabajar, y no les pedimos porque no nos dan. Todas las tortillas las llevamos y una paila que regalamos”, contó la entrevistada.

Cabe mencionar que personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó operativos de limpieza en diferentes mercados de la ciudad capital.

Día 14 del COVID-19 en Honduras: La pandemia se acrecenta

Las predicciones se cumplieron. Ayer llegó el día 14 desde la entrada del coronavirus (COVID-19) a Honduras y la pandemia duplicó el número de infectados a un total de 24 casos confirmados.

Después de la circulación en redes sociales sobre que el día 14 sería el día de mayor propagación del COVID-19, el Gobierno hondureño anunció el crecimiento de un 100 por ciento en los casos.

Con la notificación por parte de Salud, quienes dieron a conocer a través de una cadena nacional el nuevo recuento de contagios en el país, las alarmas se agudizan y crean mayor incertidumbre en la población.

Por su parte, San Pedro Sula ha pasado de tener solo casos sospechosos a convertirse en la segunda ciudad con más contagiados de COVID-19. Según la información brindada, la «capital industrial» ahora tiene 6 personas con caso positivo y podría incrementar.