COVID-19: Premier League apoyará al Servicio Nacional de Salud

La Premier League se ha comprometido a apoyar al Servicio Nacional de Salud (NHS) y donará 20 millones de libras (USD 25 millones); para apoyar al sistema de salud británico y, en consecuencia, a las comunidades, familias y grupos vulnerables afectados por la pandemia de COVID-19.

También habrá ayuda financiera para los clubes de las categorías más bajas con la decisión unánime de adelantar unas 125 millones de libras (USD 154 millones) para la English Football League (EFL); –el sistema que abarca la segunda, tercera y cuarta división– y la National League.

En la pandemia global de coronavirus, los clubes de la Premier League inglesa han participado este viernes de una reunión para tomar decisiones algunas decisiones sobre el rumbo del fútbol inglés.

“La prioridad primordial es ayudar a la salud y el bienestar de la nación y nuestras comunidades; incluidos los jugadores, entrenadores, directivos, personal del club y sus aficionados”, dice el comunicado, que luego detalla las medidas a tomar para el desarrollo del torneo ante el avance del COVID-19.

Tras este encuentro por videollamada entre los 20 clubes de la primera división, se ha comunicado oficialmente que el campeonato “no se reanudará a principios de mayo”; y que llegaron a un acuerdo para extender de manera indefinida la suspensión de la temporada 2019/20, por lo que no volverán a disputar partidos hasta que sea “seguro y apropiado”.

«El objetivo común sigue siendo terminar todos los campeonatos nacionales y los partidos de Copa que quedan por jugar; para permitirnos mantener la integridad de todas las competiciones. Todo regreso a la competición solo se hará con el apoyo total del gobierno y cuando las recomendaciones médicas lo permitan”, precisaron.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.

Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422

— Premier League (@premierleague) April 3, 2020