No confunda un dolor de cabeza con la COVID-19, recomienda neurólogo

REDACCIÓN. En medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y el aumento de contagios, no solo en Honduras, sino a nivel mundial, la población muestra su preocupación generalizada al contraer la enfermedad.

En consecuencia, llegan a confundir algunos síntomas con los de la COVID-19, uno de ellos, es el molesto dolor de cabeza. Sin embargo, expertos en salud recomiendan relajarse y analizar ciertos aspectos antes de salir corriendo al médico.

Sobre el tema, el neurólogo e investigador dominicano José Silié Ruiz, explica que «el estrés crónico provocado por el temor al contagio con el coronavirus, así como el aislamiento y la angustia asociados con la pandemia, desencadenan síntomas como insomnio, cefaleas, estados de agitación, nerviosismo, hipertensión y sinusitis».

Lea también: Estos son los problemas cerebrales que deja la Covid-19

Lo que debes saber sobre ese dolor de cabeza

Comúnmente, la población suele sentir un dolor de cabeza que puede explicarse como una banda ajustada alrededor de la cabeza. Esto, como si fuera una corona que aprieta en el cráneo, con frecuencia acompañados de dolores en la nuca y algunos dolores musculares migratorios, explica Silié.

Como se recordará, en los últimos días fuimos invadidos por el polvo del Sahara, con ello se desató el aumento de los procesos de alergia visual y sinusitis acompañados de cefaleas.

Lo anterior, provoca que el dolor de cabeza sea frontal, sin embargo el experto asegura que un dolor de cabeza leve o migrañoso, no debe producir alarma alguna, sostiene el doctor.

No obstante, hay otros factores que contribuyen a ese malestar en la cabeza. Ejemplo de ello, es el abuso visual de la televisión y el móvil. Esto puede desencadenar una cefalea benigna que responda a tratamientos simples, analgésicos comunes y al adecuado descanso.

«De modo natural, cuando sentimos un simple dolor de cabeza pensamos en la pandemia y nos angustiamos, una cefalea simple no tiene relación alguna con ningún virus», subrayó.

Por lo anterior, el neurólogo recomienda «hablar con su médico antes de salir corriendo a hacerse la prueba de la COVID-19«.

¿Cuándo debo alrmarme?

El especialista aclaró que esos dolores de cabeza suelen ser agudos y repetitivos, esto puede ser un llamado de alerta que conlleve a una enfermedad en particular.

Cuando el malestar es severo o que haya un cambio brusco en el patrón de presentación en intensidad y duración, y que no responda a la analgesia común (solo usar acetaminofén) y se acompañe de otros síntomas como la pérdida del olfato, del gusto o haya un dolor severo al tragar, entonces sí busque ayuda de inmediato», expuso el médico.

«Todo dolor de cabeza que persista o que se acompañe de visión borrosa, vómitos frecuentes, calambres migratorios, debilidad de un miembro sea brazo o pierna, o que no ceda a la analgesia adecuada, debe ser evaluado con prontitud», señaló.

Tomar en cuenta:

El también autor de las obras Alzheimer y demencias: enfoque actual y Su cerebro y usted, brinda una serie de recomendaciones en caso de presentar los molestos dolores de cabeza:

1. No abuse de calmantes sin prescripción médica.

2. No descuide y tampoco minimice las cefaleas: pueden ser nada o el aviso de algo muy importante.

3. No usar remedios caseros.

4. Buscar ayuda de inmediato por las personas calificadas para manejar las cefaleas.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo