Covid-19: niños, adultos y ancianos gritan «¡Queremos comida!» en SPS

CORTÉS, HONDURAS. Luego de más de dos semanas de encierro y sin poder trabajar, los alimentos guardados en el hogar se van acabando y el hambre comienza a hacer notar entre las familias hondureñas en medios de la crisis sanitaria por Covid-19.

Desde que el Gobierno decretó toque de queda absoluto para evitar la propagación del coronavirus en el país, a diario se ven protestas de ciudadanos que claman a las autoridades una salida oportunidad para saciar su necesidad de alimento.

En esta ocasión, adultos, niños y ancianos, es decir, familias enteras, salieron a manifestarse en el bulevar que conduce hacia el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, pero sin bloquear la calle. Todos gritaban juntos «¡Queremos comida, queremos comida!».

Declaraciones:

«Si usted va a nuestras casas no hay nada. Hay como más de mil personas que no tienen comida» , dijo una madre de familia al referirse no solo a su situación actual, sino a la de toda su comunidad. «¡Más de mil!» , interrumpió una inocente niña.

, dijo una madre de familia al referirse no solo a su situación actual, sino a la de toda su comunidad. , interrumpió una inocente niña. «Yo trabajaba de cuidar carros, así me ganaba yo, pero ahorita está todo bloqueado. Tengo dos hijos, una niña bebé y a mi madre» , dijo en tono de impotencia un ciudadano que estaba en la manifestación.

, dijo en tono de impotencia un ciudadano que estaba en la manifestación. «La verdad es que este Gobierno nos tiene parados y nosotros necesitamos que nos regrese el empleo. Nosotros trabajamos en volquetas», comentó con desespero un muchacho, pese a que regresar al trabajo lo dejaría vulnerable ante el Covid-19.

Día sin trabajar, día sin comer

Cabe señalar que las personas más afectadas económicamente por esta crisis son aquellas que no tienen un salario fijo, es decir, las que subsisten de los ingresos que obtienen a diario. Un día sin trabajar se traduce en un día sin comer. Esta dolorosa realidad provoca que cientos de hondureños salgan a las clases y clamen por un poco de comida.

A estos ciudadanos todavía no les llega el «saco solidario» con insumos que el Gobierno está entregando durante la crisis sanitaria. Por otro lado, si los camiones de Banasupro llegaran hasta sus hogares, igual no podrían abastecerse, puesto que los productos de esa entidad gubernamental no son gratis.

