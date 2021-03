COVID-19: Neumóloga alerta que jóvenes llegan con «pulmones blancos»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La COVID-19 sigue ensañándose con los jóvenes, así lo dejó entrever este lunes, Suyapa Sosa, jefa del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras (Tórax) al compartir una imagen que muestra los daños que esa enfermedad deja en los pulmones de la población joven.

Asimismo, la galeno en su afán de crear conciencia a la población, advirtió que la mortalidad será altísima, si no se toman las medidas pertinentes durante la Semana Santa.

«Así nos están llegando los jóvenes. Pulmones blancos. Mortalidad será altísima«, cita el mensaje que la neumóloga publicó en su cuenta oficial de Twitter, mismo que acompañó con una fotografía de una radiografía de ese órgano interno.

También, la profesional de la medicina cuestionó: «¿Cómo es que dicen que el coronavirus no afectará la Semana Santa? ¿Cuánta gente no regresará a sus casas?».

Finalmente, Sosa concluyó su mensaje con las siguientes palabras: «Créanme, siento impotencia el luchar contra quien no desea salvarse».

