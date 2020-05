COVID-19: Gobierno pretende realizar hasta 2,500 pruebas PCR diarias

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Gobierno de Honduras pretende, diariamente, realizar entre 1,500 y 2,500 pruebas PCR para detectar el COVID-19, indicó Lisandro Rosales, comisionado presidencial para Atención de la Pandemia del Coronavirus.

«Se trabaja para que Honduras tenga la capacidad de realizar entre 1,500 y 2,500 pruebas diarias PCR», afirmó Rosales. Amplió que cuentan con 12 mil pruebas y están en camino los kits de extracción para aplicar unas 1,200 al día.

El funcionario expuso que los kits los está enviando el Gobierno de Estados Unidos pero no son suficientes, pues se requieren más pruebas y la oferta de los fabricantes es muy poca.

«Lastimosamente, en esto de la pandemia no estamos solos. Son muchos los países que necesitan pruebas y entonces tenemos que competir con una gran cantidad de solicitudes que se hacen por medio de muchos países, pero estamos trabajando para lograr esa meta», contó Rosales.

Asimismo reconoció que en los últimos días se ha ampliado la capacidad para realizar pruebas PCR. No obstante, agregó que esta cantidad debe de ser superada para frenar la propagación del COVID-19 en Honduras.

Doctor Aguilar: No hay capacidad para realizar 2,500 pruebas

Al respecto, el doctor Carlos Aguilar, expresó que en Honduras, aunque hay intención, no hay capacidad para aplicar 2 mil 500 pruebas diarias para diagnosticar COVID-19.

A través de medios locales, el profesional de la Salud cuestionó que 700 pruebas diarias son insuficientes, pues a su criterio, el Laboratorio Nacional de Virología, debería realizar entre 2 mil y 2 mil 500 pruebas, todos los días.

«Todo indica que eso no va a suceder. No tenemos capacidad, el Gobierno ya demostró que no pudo hacer las gestiones adecuadas, o no tiene la posibilidad de adquirirlas», criticó.

De ese modo, señaló que esa posibilidad debe olvidarse, pues no pasará. Pidió a las autoridades que los hospitales estén mejor preparados. «No puede ser que, a estas alturas, las instituciones no tengan las infraestructuras y tampoco haya medicamentos», sentenció.

Por otra parte, el también neumólogo llamó a la prudencia a las personas que hacen proyecciones apocalípticas. Aguilar consideró que un aumento de casos no significa que se ha perdido el control de la pandemia. «Tampoco significa un apocalipsis en Honduras».

