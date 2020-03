Covid-19 en Honduras: grandes multas a instituciones sin medidas de higiene

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ministro del Trabajo, Carlos Madero, informó que se aplicará una multa de hasta L100, 000.00 a las oficinas del Estado que no acaten las medidas de higiene implementadas para contrarrestar el Covid-19.

En ese sentido, señaló que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) está ejecutando acciones vinculadas a las normativas de higiene y prevención, las cuales se deben usar en las instituciones del Estado para empezar a educarse en la prevención del Covid-19.

Por tanto, Carlos Madero manifestó que en cada oficina se incorporó el uso de gel de manos. «Estamos trabajando también con el sector privado para que haga lo mismo. Es un tema de prevención», dijo el funcionario.

Refiriéndose a las sanciones por incumplimiento de las normas de higiene implementadas, dijo que estas serán de hasta de L100 mil.

«Es importante que nos sumemos a una sola campaña y que tomemos conciencia. Hay un proceso sancionatorio que tiene el Ministerio del Trabajo. Lo que puede ocurrir es que haya una inspección y que esta aplique el mecanismo sancionador del Estado, es una multa que puede llegar hasta L100,000.00», informó Madero.

Madero sobre medidas de prevención: «No es un tema de quiero o no quiero»

Además recalcó: «Recordemos los hondureños que no es un tema de quiero o no quiero. Es un tema de prevención y todos debemos sumarnos, no solamente la Secretaría de Salud o el Sinager, también las instituciones públicas y privadas».

«Estas indicaciones que está dando el Sinager van a ser de obligatorio cumplimiento para los diferentes empleadores». Subrayó que la semana pasada junto con Salud se inició a realizar protocolos de higiene en los aeropuertos del país.

«Estamos enviando inspectores recurrentemente para que los empleadores y trabajadores puedan utilizar estas medidas de higiene que son de prevención», añadió.