CORTÉS, HONDURAS. Anoche, mediante resultado PCR, se confirmó que otro anciano del asilo Perpetuo Socorro ubicado en San Pedro Sula dio positivo al Covid-19, de modo que, la cifra de adultos mayores activos ascendió a 18, más tres que fallecieron en el Hospital Mario Catarino Rivas (MCR) y siete colaboradores de la casa hogar enfermos.

De ese modo, los casos totales, hasta el momento, procedentes de ese asilo de ancianos son 28, no obstante, todavía se está a la espera del resultado de otras 10 pruebas: tres ancianos y otros siete empleados.

De su lado, el viceministro de la Secretaría de Salud, Roberto Cosenza, aseguró que se van a tomar otras 150 muestras para confirmar más posibles casos en el asilo. «Hoy aplicaremos pruebas de hisopado a 150 personas en el asilo Perpetuo Socorro», dijo el funcionario.

Le podría interesar: Armando Calidonio: «En ningún momento» se ha descuidado el asilo

SEDIS pide pruebas para todos los asilos

Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) informóaron ayer jueves que aplicarán pruebas a los empleados de asilos y a los adultos mayores que ahí residen.

«Estamos solicitando a la Secretaría de Salud poder practicar las pruebas COVID-19 a todos los centros de adultos mayores«, dijo Doris Mendoza, viceministra de SEDIS.

Además, la funcionaria menifestó su preocupación ante la ruptura del protocolo y las medidas de bioseguridad en el Perpetuo Socorro.

«Este es el primer centro que rompió el protocolo por no habernos brindado información a tiempo. Hoy tenemos que lamentar las víctimas que este día se han reportado», agregó.

Al asilo entraron ataúdes

Por su parte, vecinos cercanos al asilo aseguraron ver cómo ingresaron al menos tres ataúdes a las instalaciones del Perpetuo Socorro. Incluso grabaron el momento. Esto generó incluso más dudas.

Todo apunta a que la información se ocultó, pero no se sabe por qué y las administradores del hogar de ancianos no se pronunciaron. «Invitamos a los demás centros a no ocultar información», dijo también Doris Mendoza, de SEDIS.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.