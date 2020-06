Covid-19: en 200% incrementa afluencia de personas en Colegio de Ingenieros, SPS

CORTÉS. HONDURAS. En un 200 % aumentó la afluencia de personas que llegan al Colegio de Ingenieros Civiles de San Pedro Sula en busca de que hacerse la prueba para detectar Covid-19 en sus organismos, así lo dijo la jefa de la Región Metropolitana de Salud No. 20, Lesbia Villatoro.

«Son alrededor de 250 o 300 personas las que acuden diariamente al Colegio de Ingenieros a buscar asistencia. Sin embargo, hay que aclarar que no a todas se les toma la muestra de PCR debido a que existen criterios definidos para saber si tienen sospecha o no de Covid-19, no como un requisito de negatividad que exigen las empresas», dijo la epidemióloga.

De ese modo, señaló que a no a todo ciudadano que llegue al Colegio de Ingenieros aplica para someterse al hisopado o testeo, sino que, debe presentar algún síntoma o tener nexo epidemiológico confirmado.

En el caso de que usted sea un derechohabiente y quiera ir en busca de que le tomen una muestra PCR, deberá llegar con el resultado positivo de una prueba rápida hecha el el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

«Aunque también se hacen excepciones, como población de la tercera edad, población de discapacitados y población que tenga enfermedades de base. Hacia esta población va dirigida la toma de muestras», señaló la galena.

Covid-19 en Honduras

Confirmados 5202 Personas recuperadas 537 Muertes 212

