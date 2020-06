Covid-19: Dos tiendas La Mundial en SPS reportan decenas de casos positivos

CORTÉS, HONDURAS. En la ferretería La Mundial, en donde antes vendían a L81 las mascarillas para protegerse del Covid-19, ahora hay 20 contagiados, según informó el sitio Noticias 24/7 del periodista Carlos Martínez.

Los infectados, supuestamente, proceden todos de la agencia ubicada en El Pedregal, San Pedro Sula, y los resultados fueron confirmados entre los días jueves y viernes de la semana pasada.

Al parecer, las pruebas PCR las hizo un laboratorio privado con quien Agencia La Mundial tiene un convenio, dijo el informante anónimo, y entre los enfermos, figura el encargado de tienda y también el jefe de seguridad.

A su vez, la fuente reveló que también en La Mundial de la colonia Padro Alto hay empleados que dieron positivo a la prueba para detectar Covid-19.

Cobró las pruebas a sus empleados

Por otro lado, Noticias 24/7 dio a conocer que, según el informante, para someter a prueba a todo su personal, descontó el costo de esta del salario de los empleados. A cada uno le quitaron L400.

Asimismo, los resultados de cada quien se entregaron vía correo electrónico a la empresa, no al empleado.

Por lo que, este hecho de carácter privado paciente-laboratorio, violenta la revelación de secretos, delito penado por el Código Penal vigente en sus artículos 214 y 215.

Las mas-carillas de La Mundial

La Mundial vendía cada mascarilla desechable a L81, y si usted compraba tres, entonces, paga L234, es decir, obtenía un mínima rebaja de L3 por unidad. Ahora bien, si usted quería «protegerse» durante varios días, entonces, la caja de 50 tapabocas, le costaba L3.900, o sea, continuaría pagando 78 por cada una, aunque llevara más. Y esto, hasta el Servicio de Administración de Rentas (SAR) lo sabía, según Kenny Yuja, gerente de La Mundia, y se jactaba de ello.

«La ley del vivo, creo yo ¿no?», arguyó Yuja, luego de confesar que «honestamente» sube el precio a cada rato de sus productos. «Y la gente me lo está comprando, así que, asumo que…», continuó.

Además, señaló que también que el precio de las mascarillas no está regulado, y que por lo demás, hasta «la SAR», (el Servicio de Administración de Rentas) lo ha visitado, «pero no me pudieron hacer nada porque no es ley. Su fuera el gran sanitario, ahí así, pero estamos hablando de mascarillas, y las mascarillas en ningún lado está regulado el precio».

