Covid-19: doctora hondureña testifica cómo se contagió por falta de protección

CORTÉS, HONDURAS. A la fecha, al menos 30 médicos se contagiaron o permanecen como sospechosos de Covid-19 en Honduras, según lo está denunciando el mismo gremio de galenos.

Al saber esto, usted podría hacerse varias interrogantes, como por ejemplo: ¿por qué los doctores contraen el coronavirus?, ¿acaso el equipo biomédico no es completamente seguro?, ¿los médicos son irresponsables y no se protegen?, ¿no tienen insumos y por eso son vulnerables?

De todas la preguntas antes leías, la última parece ser la causa principal de infección en los médicos de Honduras, al menos así lo testificó Laura, una profresional de la salud originaria de Tegucigalpa, que dio positivo a prueba de Covid-19.

Laura tuvo tos, aunque suave pero recurrente, y algo de secreción nasal, pero se lo atribuyó a un resfriado común por el contacto con las decenas de pacientes que suele ver en el hospital donde trabaja. La mayoría de las personas que atiende sin tener la mascarilla adecuada, ni guantes, ni batas, ni lentes, ni gel antibacterial, presentan problemas respiratorios.

Poco después sintió cansancio intenso, dolores de cabeza y fiebre moderada. El 19 de marzo decidió hacerse la prueba del Covid-19. Luego le dijo al padre de su hijo que se lo llevara a su casa.

“Es lo más triste que he tenido que hacer, pero no se puede correr riesgos. El niño también está en observación”, dijo. Laura decidió aislarse hasta tener los resultados.

En la mañana del 30 de marzo, 11 días después desde que le tomaron la muestra, dio positivo. Sobre la tardanza, en el laboratorio le dijeron que como no hay reactivos suficientes, y la demanda es muy grande porque hay miles de muestras, los procesos tardan hasta 15 días o más.

“Tuve suerte porque, después de todos esos días, me empecé a sentir mejor. Pero como no estoy hospitalizada me pidieron que mañana me haga la prueba y me reincorpore el jueves. Como aquí todo tarda tanto, voy a comenzar a ver pacientes sin saber si sigo infectada”, dijo entre sollozos mientras señalaba que, aunque no le pagan desde hace cuatro meses, no quiere perder su trabajo.

Falta equipo de bioseguridad

La falta de equipo para protegerse del contagio es una realidad en los hospitales de Honduras. No solo es algo que necesitan los doctores que están tratando específicamente casos de Covid-19, sino todos.

Por ejemplo, una persona podría llegar por cualquier patología a consulta general, pero a su vez estar enferma de Covid-19 sin saberlo. Al momento de que un médico o enfermera atiende a dicha persona, esta lo contagia. El mayor foco de contagio son los infectados asintomáticos.

En base a eso, anteriormente, estudiantes de la Facultad de Medicina en servicio social se retiraron de los hospitales, denunciando que estaban dejándolos desnudos ante un peligro latente.

“La falta de protección personal está afectando al personal médico porque no hay planes operativos. Por eso se retiró el 60-70% de la fuerza laboral, que son los médicos internos, residentes y los de servicio social que dependen de la Facultad de Medicina”, dijo Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio de Médicos de Honduras (CMH).

