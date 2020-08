TEGUCIGALPA, HONDURAS. La pandemia del COVID-19 no solo afecta la salud de los hondureños, sino también su economía, tanto, que, algunos se quedaron sin una fuente de ingresos debido a los despidos derivados de la emergencia sanitaria, pero, otro de los efectos que trajo la pandemia, fue el incremento de la canasta básica.

A inicios de la pandemia del COVID-19, la canasta básica esencial rondaba los L4,500, pero ahora, cinco meses después, su precio ha incrementado y la tendencia es hacia el alza.

TIEMPO Digital conversó con el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, en relación al tema de la canasta básica.

Irías detalló a los periodistas que durante la pandemia, la canasta básica ha sufrido un incremento entre los L1,000 y L500 lempiras, lo que representa un 10 y 15%.

Además de eso, Irías dijo que la canasta básica esencial solamente incluye frijoles, arroz, mantequilla, queso y carne, pero en una cantidad limitada, entre otros productos. Aunque, si su canasta entre 40 y 60 productos, entonces, su valor es de L9,500, misma que antes de la pandemia tenía un costo de entre L8,500 y L9,000.

Incremento fue producto de la especulación: Se ampararon en la pandemia

Según lo expuesto por Irías, el incremento de la canasta básica se debe a que las personas subieron los precios de los productos amparándose en la pandemia del COVID-19, y el mayor incremento se hizo en las pulperías de los barrios y colonias.

Pero Irías, reconoció que a partir de la apertura de los mercados capitalinos se produjo una leve rebaja, pues bajó el nivel de especulación.

Asimismo, se debe mencionar que el mayor incremento de la canasta básica se registró durante los meses de abril y mayo, y durante algunos días del mes de junio.

«Esto era terrible, el frijol llegó a costar hasta L120, ya comenzó a nivelarse, pero aún hay lugares donde cuesta L90. En los barrios marginales, la medida de maíz aún sigue a L25», lamentó Irías.

Comentó que, ante el incremento de la canasta básica, quienes se han quedado sin acceder a ella son los grupos que se encuentran por debajo de la línea de la extrema pobreza, como por ejemplo, personas que trabajan en las empresas de limpieza de las calles de la capital, pues su salaria ronda los L4,000 lempiras, lo que significa que ni a la canasta básica esencial tiene acceso.

COVID-19 hizo que se agregaran nuevos productos en la canasta básica

Por otra parte, el defensor de los consumidores, comentó que ante la llegada del COVID-19, se agregaron nuevos productos a la canasta básica. Entre los productos que se han agregado está la manzanilla, el jengibre, ajo y eucalipto. Sobre estos, dijo que también han sufrido un aumento.

No obstante, no son los únicos productos que se han agregado a la canasta básica. Ahora, estám dentro de esta, productos que no son comestibles, entre estos las mascarillas y el gel antibacterial.

