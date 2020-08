COVID-19: Conozca quiénes pueden circular este miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En el marco de la pandemia por COVID-19, se determinó que hoy, miércoles 26 de agosto, puedan circular en el país las personas con dígito 5.

Lo anterior aplica para el último número de identidad, pasaporte o carné de residentes en el caso de los extranjeros, según lo estipulado por la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Como parte de la reapertura económica en su «fase 1», el horario de circulación se extendió de 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Asimismo, se recuerda que estas medidas vigentes también tienen sus excepciones. Salvo que porte un salvoconducto oficial que justifique su salida a las calles, no debería salir de su hogar; puesto que, además de violentar el alerta roja, se está exponiendo a un posible contagio por COVID-19.

De igual forma, las personas ya pueden hacer uso de varios servicios públicos como el transporte terrestre y aéreo. Acudir a las entidades gubernamentales y privadas para realizar diferentes trámites de interés.

Medidas de bioseguridad a tener en cuenta

Antes de salir de su casa de habitación hacia el trabajo, supermercado, bancos, hospitales, etc., debe asegurarse de usar su mascarilla, llevar alcohol gel para las manos, no tocar su rostro ni la mascarilla, no toser o estornudar sin utilizar un pañuelo o cubrirse con el antebrazo; y, sobre todo, guardar el distanciamiento social. Con ello, asegura su salud y la de los demás.

De igual forma, al regresar a su hogar, no se olvide de desinfectar sus zapatos y quitarse la ropa antes de entrar y tener contacto con sus familiares. Lave bien sus manos, rostro y utensilios o aparatos que llevó consigo al salir.

Recuerde, también, sanitizar los alimentos que ha comprado; limpiándolos con algún desinfectante de su preferencia.