COVID-19: Con cacerola en mano, hondureños exigen alimento

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde muy temprano, pobladores de El Porvenir, Francisco Morazán, salieron a las calles con cacerolas en mano, para exigir a las autoridades que les doten de alimento debido al declive de su economía durante la emergencia provocada por el COVID-19.

A dicho reclamo se suma la falta de agua en ese sector, por lo que solicitaron ayuda inmediata. «Aquí hay niños, ancianos y discapacitados, ya no podemos más», dijo una de las afectadas.

«No tenemos qué comer, no tenemos agua y aquí uno trabaja de comerciante idividual y al no poder salir no tenemos como subsistir», agregó otro poblador del citado sector.

“Si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre”

Los pobladores de El Porvenir exigieron una respuesta al Gobierno, porque aseguran que «si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre».

Por otro lado, uno de los afectados indicó que, desde que se decretó el toque de queda por el COVID-19, pierde al rededor de L 300.00 diarios, cifra que ganaba cuidando carros en el teatro Manuel Bonilla.

Sin embargo, «ahorita me he quedado sin pisto ¿De dónde voy a agarrar dinero para la comida?, dijo desesperado el hondureño.

Sampedranos también exigieron comida a las autoridades

Durante el fin de semana los pobladores del bordo de Santa Ana en San Pedro Sula, solictaron ayuda, porque carecen de alimentos durante esta cuarentena.

Es oportuno recordar que el oque de queda absoluto inició para las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca. Sin embargo, el martes pasado, la medida se extendió para la ciudad industrial, luego de que se confirmaran casos de COVID-19 en esa zona del país.

Sobre los casos, a la fecha ya se registran un total de 30; 16 en el Distrito Central, 9 en Cortés, 2 en Choluteca, 1 en La Ceiba, 1 en Colón y 1 en Lempira.